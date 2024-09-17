Galatasaray, Tartışma Yaratan Sponsorluk Anlaşmasını Askıya Aldı

Galatasaray, meritking.news ile olan sponsorluk anlaşmasını askıya aldıklarını KAP'a bildirdi.

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Galatasaray, Tartışma Yaratan Sponsorluk Anlaşmasını Askıya Aldı

Galatasaray'ın yeni forma sponsoru olan Meritking.news adlı site, yasadışı bir bahis sitesiyle bağlantılı olduğu iddialarıyla sosyal medyanın gündemine oturdu.

Yağız Sabuncuoğlu, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'nın Galatasaray ile MeritKing adı altında bahis oynatılan web siteleri hakkında suç duyurusunda bulunduğunu duyurdu.

Bu gelişmelerin ardından Galatasaray yönetimi sponsorluk anlaşmasının askıya alındığını açıkladı.

Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bir dijital spor haber platformu olan "meritking.news" markası tanıtımı özelinde Şirketimizin, Serwin Global Solutions SDN BHD ile imzalamış olduğu sözleşme, şirketimize iletilen bilgi, belge ve diğer iddialar netleşene kadar askıya alınmıştır."

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