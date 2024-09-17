Fenerbahçe'de Sürpriz Transfer: Kimse Bu İsmi Beklemiyordu

Fenerbahçe, uzun rotasyonundaki eksikliği NBA’den sansasyonel bir transfer yaparak bitirdi. Fenerbahçe Beko, NBA’den Sırp pivot Boban Marjanovic ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Marjanovic, 9 yılın ardından EuroLeague’e döndü.

EuroHoops’tan Buğra Uzar’ın haberine göre, Fenerbahçe, Boban Marjanović ile anlaşmaya vardı. Oyuncunun Menajeri Miško Ražnatovic de bu transfere işaret etmişti.

NBA'de oynamak üzere San Antonio Spurs'e katılmadan önce son olarak Crvena Zvezda ile EuroLeague’de oynadı. Boban sonrasında LA Clippers, Philadelphia 76ers, Dallas Mavericks ve son olarak Houston Rockets formalarını giyerek 331 normal sezon maçına çıktı ve 5,5 sayı ve 3,6 ribaund ortalamaları yakaladı.

Kaynak: EuroHoops