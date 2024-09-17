Derbi öncesi Fenerbahçe'ye 4 İsimden İyi Haber

Galatasaray maçın hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de, hafta sonu oynanacak derbi öncesi 4 futbolcuyla ilgili önemli gelişmeler yaşandı.

Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan Alexander Djiku bugünkü antrenmanda takımla çalışmalara başladı.

Bir süredir bireysel egzersiz yapan yeni transfer Filip Kostic de takıma katılırken, tedavisinin sonuna yaklaşan Osayi-Samuel ise bireysel antrenmanlara başladı.

Nijeryalı futbolcunun dev maça yetişme ihtimali yüzde 50. Osayi-Samuel'in durumu gün gün takip edilecek.

Kasımpaşa maçında sakatlık yaşayan Mert Müldür'de herhangi bir bulguya rastlanmadı.

Fenerbahçe, Galatasaray'ı cumartesi günü Ülker Stadı'nda ağırlayacak.