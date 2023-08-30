Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kaldı: İşte muhtemel rakipleri

Galatasaray, ilk maçını 3-2'nin kazandığı Molde'yi sahasında 2-1 mağlup etti ve Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kaldı. Galatasaray'ın bu dev organizasyondaki muhtemel rakipleri belli oldu.

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Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kaldı: İşte muhtemel rakipleri

Galatasaray'ın da yer alacağı Şampiyonlar Ligi grup aşaması kura çekimi 31 Ağustos Perşembe günü gerçekleştirilecek.

Monaco'da düzenlenecek kura çekimi TSİ 20.00'de başlayacak ve UEFA'nın resmi internet canlı olarak yayınlanacak.

Şampiyonlar Ligi'nde grup aşaması için kura çekiminde 32 takım yer alacak. 4'er takım 8 grupta mücadele edecek. Gruplarda ilk maçlar 19/20 Eylül tarihlerinde oynanacak.

1. Torba: Manchester City, Sevilla, Barcelona, Napoli, Bayern Münih, Paris Saint-Germain, Benfica, Feyenoord

2. Torba: Real Madrid, Manchester United, Inter, Dortmund, Atletico Madrdi, Leipzig, Porto, Arsenal

3. Torba: Shakhtar Donetsk, Salzburg, Rangers - PSV*, Milan, Braga, Lazio, Kızılyıldız, Kopenhag - Rakow*

4. Torba: Galatasaray, Real Sociedad, Young-Boys, Celtic, Newcastle United, Union Berlin, AEK Atina-Antwerp*, Lens

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