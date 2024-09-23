Galatasaray-PAOK Maçına İspanyol Hakem

Galatasaray'ın Avrupa Ligi'nde karşılaşacağı PAOK maçı öncesi, mücadeleyi yönetecek hakem belli oldu. Karşılaşmada İspanya Futbol Federasyonu'ndan Alejandro Hernandez düdük çalacak.

Galatasaray-PAOK Maçına İspanyol Hakem

Galatasaray'ın, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında sahasında Yunan temsilcisi PAOK ile oynayacağı karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonu'ndan Alejandro Hernandez yönetecek.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında 25 Eylül Çarşamba günü sahasında Yunan ekibi PAOK ile mücadele edecek. Saat 22.00'de başlayacak karşılaşmada İspanya Futbol Federasyonu'ndan Alejandro Hernandez düdük çalacak.

Hernandez'in yardımcılıklarını Jose Naranjo ve Diego Snchez Rojo yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Jose Luis Munuera olacak.
Galatasaray - PAOK maçında VAR koltuğunda Carlos del Cerro Grande, AVAR'da da Guillermo Cuadra oturacak.

Kaynak: İHA

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