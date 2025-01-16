Galatasaray Hatayspor Maçının Hazırlıklarını Tamamladı

Süper Lig'de Hatayspor ile karşılaşacak olan Galatasaray hazırlıklarını tamamladı. Karşılaşma yarın 20.00'de başlayacak.

Galatasaray Hatayspor Maçının Hazırlıklarını Tamamladı

Galatasaray, Süper Lig’in 20'nci haftasında Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Topla ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Sarı-kırmızılılar, Süper Lig’in 20'NCİ haftasında yarın saat 20.00’de Hatayspor’a konuk olacak.

Kaynak: DHA

Etiketler
Galatasaray
İlkan Karaman'ın Ölümüne Neden Olan Sürücü İkinci Kez Tutuklandı İlkan Karaman'ın Ölümüne Neden Olan Sürücü Tutuklandı
Psikologlar Teşhisi Koydu! En Sinirli Kan Grubu Belli Oldu, Öfke Düzeyleri Çok Yüksek Psikologlar Teşhisi Koydu! En Sinirli Kan Grubu Belli Oldu, Öfke Düzeyleri Çok Yüksek
Süper Lig'deki Yeni Hakem Atamaları Dönemi MHK'da İstifa Getirdi Süper Lig'de Yeni Dönem İstifa Getirdi
Şubat Ayının Girmesiyle Birlikte Zengin Olacak 4 Burç Şubat Ayının Girmesiyle Birlikte Zengin Olacak 4 Burç
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'deki Ünlü Çikolata Markasının Satışı Yasaklandı: Raflardan Kaldırılıyor Türkiye'deki Ünlü Çikolata Markasının Satışı Yasaklandı: Raflardan Kaldırılıyor
TÜVTÜRK Araç Muayenesinde Yeni Yasak: Araç Sahipleri Artık Bu İşlemi Yapamayacak TÜVTÜRK Araç Muayenesinde Yeni Yasak: Araç Sahipleri Artık Bu İşlemi Yapamayacak
Türk Devi Migros'a Büyük Darbe! Apar Topar Marketin Kapısına Kilit Vuruldu Türk Devi Migros'a Büyük Darbe! Apar Topar Marketin Kapısına Kilit Vuruldu
Altın, Dolar, Euro… İslam Memiş Tercihini Açıkladı: ‘Türkiye’de Bitti, Sen Hep Kaybeden Olacaksın’ Altın mı Döviz mi? ‘Türkiye’de Bitti, Kaybeden Olacaksın’
Bankalar Yeni Oranlarını Açıkladı: Mevduata Ne Kadar Yatırılırsa Asgari Ücret Kadar Getiri Elde Edilir? Mevduata Ne Kadar Yatırılırsa Asgari Ücret Kadar Getiri Elde Ediliyor?