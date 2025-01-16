Galatasaray Hatayspor Maçının Hazırlıklarını Tamamladı
Süper Lig'de Hatayspor ile karşılaşacak olan Galatasaray hazırlıklarını tamamladı. Karşılaşma yarın 20.00'de başlayacak.
Galatasaray, Süper Lig’in 20'nci haftasında Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla tamamladı.
Topla ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Sarı-kırmızılılar, Süper Lig’in 20'NCİ haftasında yarın saat 20.00’de Hatayspor’a konuk olacak.
Kaynak: DHA