Galatasaray Fenerbahçeli 4 futbolcu için harekete geçti

Galatasaray, Fenerbahçe'ye mağlup oldukları maçın ardından yaşananlar için harekete geçti. Fenerbahçeli 4 futbolcu hakkında harekete geçildi.

Galatasaray Fenerbahçeli 4 futbolcu için harekete geçti

Galatasaray Kulübü, Fenerbahçeli futbolcular Serdar Dursun, Joshua King, Bright Osayi-Samuel ve Ferdi Kadıoğlu’nun PFDK'ye sevk edilmesi için başvuruda bulundu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "19 Mayıs 2024 tarihinde oynanan Galatasaray-Fenerbahçe müsabakasının bitiminden sonra soyunma odasından paylaşılan görüntülerde Fenerbahçe futbolcuları, teknik heyeti ve diğer kulüp personelleri tarafından sportmenliğe aykırı küfürlü tezahüratta bulunulduğu görülmüştür" denildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlgili görüntüler Fenerbahçe futbolcusu Jayden Quinn Oosterwolde tarafından Instagram sosyal medya hesabından canlı olarak paylaşılmış ve edilen hakaretler alenileştirilmiştir. Görüntüler incelendiğinde Fenerbahçe futbolcuları Serdar Dursun, Joshua King, Bright Osayi-Samuel ve Ferdi Kadıoğlu’nun yanı sıra Fenerbahçe kafilesinden başka kişilerin de küfürlü tezahürata eşlik ettiği açıkça ortadadır. Bu eyleme iştirak eden şahısların, Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği tarafından görüntüler dikkatlice incelendikten sonra tespit edilerek Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevklerinin gerçekleştirilmesi için bugün sabah saatlerinde kulübümüz tarafından başvuru yapılmıştır."

Kaynak: AA

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