Galatasaray Daikin, Eylül Akarçeşme'yi renklerine bağladı

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, 2024-2025 sezonu için transfer çalışmalarına hızlı başladı. Son hamle olarak Nilüfer Belediyespor forması giyen libero Eylül Akarçeşme ile bir yıllık sözleşme imzalandı.

Son Güncelleme:
Galatasaray Daikin, Eylül Akarçeşme'yi renklerine bağladı

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, Nilüfer Belediyespor'dan libero Eylül Akarçeşme'yi kadrosuna kattı. 24 yaşındaki Akarçeşme ile 1 yıllık sözleşme imzalandı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Eylül Akarçeşme'ye hoş geldin der, başarılarla dolu bir sezon geçirmesini dileriz." ifadesi kullanıldı.

Profesyonel voleybol kariyerine 2016 yılında Halkbank'ta başlayan 24 yaşındaki Eylül Akarçeşme, sırasıyla Halkbank, Çan Gençlik Kalespor, Aydın Büyükşehir Belediyespor ve Nilüfer Belediyespor formalarını giydi.

Eylül Akarçeşme, 2021-2022 sezonunda Aydın Büyükşehir Belediyespor ile Balkan Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
Evinizi gül bahçesine çevirecek teknik! Gül çoğaltırken kesinlikle deneyin Evinizi gül bahçesine çevirecek teknik! Gül çoğaltırken kesinlikle deneyin
Aziz Yıldırım ile görüşecek mi? Sadettin Saran'dan iddialara sert cevap: İlkesiz insanlarla hiçbir ilişkim yoktur Saran'dan iddialara sert cevap: İlkesiz insanlarla hiçbir ilişkim yoktur
Yalı Çapkını vedaya hazırlanırken Mert Ramazan Demir'den yeni anlaşma Yalı Çapkını vedaya hazırlanırken Mert Ramazan Demir'den yeni anlaşma
Yeni nesil yapay zeka, derbinin skorunu açıkladı: Galatasaray mı Fenerbahçe mi kazanacak? Yeni nesil yapay zeka GPT-4o derbinin skorunu açıkladı
ÇOK OKUNANLAR
İYİ Parti'den istifa etmişti... Bilal Bilici'nin katılacağı parti belli oldu Bilal Bilici'nin katılacağı parti belli oldu
Emekli maaş zammında yeni ipuçları ortaya çıktı: İşte olası rakamlar... Emekli maaş zammında yeni ipuçları ortaya çıktı
Bir dönem sokaklarda yaşıyordu: Arda Kural'ın son hali görenleri şaşırttı Arda Kural'ın son hali görenleri şaşırttı
Sanal ilişki ona gelir kapısı oldu! Kocası izin veriyor: 10 dakikada bin dolar kazanıyor Sanal ilişki ona gelir kapısı oldu! Kocası izin veriyor
Karar Resmi Gazete'de: 28 Şubat davası hükümlülerine af 28 Şubat hükümlüsü generallere af çıktı