Galatasaray Daikin, Eylül Akarçeşme'yi renklerine bağladı
Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, 2024-2025 sezonu için transfer çalışmalarına hızlı başladı. Son hamle olarak Nilüfer Belediyespor forması giyen libero Eylül Akarçeşme ile bir yıllık sözleşme imzalandı.
Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, Nilüfer Belediyespor'dan libero Eylül Akarçeşme'yi kadrosuna kattı. 24 yaşındaki Akarçeşme ile 1 yıllık sözleşme imzalandı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Eylül Akarçeşme'ye hoş geldin der, başarılarla dolu bir sezon geçirmesini dileriz." ifadesi kullanıldı.
Profesyonel voleybol kariyerine 2016 yılında Halkbank'ta başlayan 24 yaşındaki Eylül Akarçeşme, sırasıyla Halkbank, Çan Gençlik Kalespor, Aydın Büyükşehir Belediyespor ve Nilüfer Belediyespor formalarını giydi.
Eylül Akarçeşme, 2021-2022 sezonunda Aydın Büyükşehir Belediyespor ile Balkan Kupası şampiyonluğu yaşadı.
Kaynak: AA
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