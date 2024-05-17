Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında 99 puanla lider Galatasaray, 93 puanla ikinci sırada yer alan Fenerbahçe ile RAMS Park'ta karşılaşacak.

19 Mayıs Pazar günü 19.00'da başlayacak dev maç için günler sayılmaya devam ediyor.

OpenAI'ın, GPT-4o adını verdiği yeni nesil yapay zekası, bu pazar oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisiyle ilgili skor tahmininde bulundu.

GPT-4o, “Kesin bir tahmin yapmak zor çünkü maçların sonucu pek çok faktöre bağlı olabilir. Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki maçlar genellikle heyecanlı olur, bu yüzden zor bir mücadele olacağını tahmin edebilirim” dedi.

Tekrardan skor tahmininde bulunmasının zor olduğunu kaydeden yapay zekâ, maçta Fenerbahçe’yi biraz daha önde gördüğünü söyleyerek "Genel bir tahmin yapmam gerekirse, 1-1 berabere kalma veya 2-1 gibi minimal bir farkla bir takımın galip gelmesi mümkün olabilir. Fenerbahçe'nin biraz daha önde olduğunu söyleyebilirim. Ancak bu sadece bir tahmin ve maçın gerçek sonucunu etkileyebilecek pek çok faktör var. Futbolun heyecanı da tam olarak bu” ifadelerini kullandı.

Yeni nesil yapay zekâ modeli GPT-4o, son olarak derbide Galatasaray’ın beraber kalması durumunda şampiyonluğunu ilan etmesi, Fenerbahçe’nin ise kazanması durumunda şampiyonluğu son haftaya taşıyacak olması hakkında şu yorumu yaptı:

“Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki puan farkı ve şampiyonluk durumu maçın önemini artırıyor. Galatasaray'ın maçı beraberlikle bitirmesi durumunda şampiyonluğunu ilan etmesi, maçın hem atmosferini hem de takımların motivasyonunu etkileyebilir. Öncelikle, bu gibi derbi maçlarında genellikle takımlar daha fazla motive olur ve sahaya daha fazla odaklanır. Fenerbahçe'nin puan farkını kapatma şansı var. Bu maçı kazanırsa, şampiyonluk yarışını son haftalara taşıyabilir.”

Kaynak: Gerçek Gündem