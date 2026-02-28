Galatasaray-Alanyaspor Maçının İlk 11'leri

Süper Lig’in 24. haftasında Galatasaray, Alanyaspor'u konuk edecek. Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.

Son Güncelleme:
Galatasaray-Alanyaspor Maçının İlk 11'leri
RAMS Park’ta oynanacak mücadele, saat 20.00’de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Galatasaray, son olarak oynadığı Konyaspor’a deplasmanda 2-0 kaybetmişti.

İLK 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Boey, Davinson Sanchez, Singo, Eren, Torreira, Sara, Sane, Barış, Lang, Osimhen.

Alanyaspor: Victor, Lima, Aliti, Ümit, Hadergjonaj, Makouta, Janvier, Ruan, Meschack, Ui-jo, Mounie.

