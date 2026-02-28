Galatasaray-Alanyaspor Maçının İlk 11'leri
Süper Lig’in 24. haftasında Galatasaray, Alanyaspor'u konuk edecek. Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.
RAMS Park’ta oynanacak mücadele, saat 20.00’de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Galatasaray, son olarak oynadığı Konyaspor’a deplasmanda 2-0 kaybetmişti.
İLK 11'LER
Galatasaray: Uğurcan, Boey, Davinson Sanchez, Singo, Eren, Torreira, Sara, Sane, Barış, Lang, Osimhen.
Alanyaspor: Victor, Lima, Aliti, Ümit, Hadergjonaj, Makouta, Janvier, Ruan, Meschack, Ui-jo, Mounie.
