Futbolu bırakan Gareth Bale, golfe başladı

Aktif futbol hayatını 33 yaşında bırakan Galli kanat oyuncusu Gareth Bale, golf turnuvasına katılacağını açıkladı.

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Futbolu bırakan Gareth Bale, golfe başladı

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, eski Galler Futbol Milli Takımı kaptanı Gareth Bale, profesyonel futbolu bıraktıktan sadece iki hafta sonra bir PGA Tour etkinliğinde oynayacağını duyurdu.

Şubat ayında California'daki AT&T Pebble Beach Pro-Am'da yarışacağını belirten 33 yaşındaki Bale, "Önümüzdeki ayın başında AT&T Pebble Beach Pro-Am'da oynayacağımı duyurmaktan mutluluk duyuyorum! Hadi başlayalım" ifadelerini kullandı.

BALE'IN KARİYERİ

Southampton altyapısından yetişen Bale, Tottenham'da 6 sezon oynadıktan sonra 2013'te 101 milyon avro bonservis bedeliyle Real Madrid'e giderek adından söz ettirmişti.

Bale, UEFA Şampiyonlar Ligi'ni 5 kez kazandığı Real Madrid'de yaşadığı uzun süreli sakatlıklardan dolayı düzenli olarak forma giyememişti.

Kaynak: AA

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