Formula 1'de Sıradaki Durak Macaristan

Formula 1’de heyecan 14. haftada Macaristan Grand Prix'siyle devam edecek. İşte tüm detaylar...

Son Güncelleme:
Formula 1'de Sıradaki Durak Macaristan
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Formula 1’de heyecan Macaristan Grand Prix'siyle sürecek.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki 4,3 kilometrelik Hungaroring Pisti'nde 70 tur üzerinden gerçekleştirilecek etapta sıralama turları yarın TSİ 17.00, yarış ise 3 Ağustos Pazar günü TSİ 16.00'da başlayacak.

Sezonda şu ana kadar McLaren'den Oscar Piastri 6, Lando Norris 4, Mercedes pilotu George Russell 1 kez zafere ulaşırken, son şampiyon Red Bull pilotu Max Verstappen'in ise 2 yarış galibiyeti bulunuyor.

Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar

1. Oscar Piastri (Avustralya): 266 puan

2. Lando Norris (Büyük Britanya): 250

3. Max Verstappen (Hollanda): 185

4. George Russell (Büyük Britanya): 157

5. Charles Leclerc (Monako): 139

Takımlar

1. McLaren: 516

2. Ferrari: 248

3. Mercedes: 220

4. Red Bull: 192

5. Williams: 70

Kaynak: AA

Etiketler
Formula 1
Son Güncelleme:
Gençlerbirliği, Abdurrahim Dursun ile Anlaştı Gençlerbirliği, Abdurrahim Dursun ile Anlaştı
Beşiktaş ve Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi'ndeki Rakipleri Belli Oldu Beşiktaş ve Başakşehir'in Rakipleri Belli Oldu
Bugün Talih Yüzünü Bu Üç Burca Gösterecek: 29 Temmuz’un Şanslıları Belli Oldu Bugün Talih Yüzünü Bu Üç Burca Gösterecek: 29 Temmuz’un Şanslıları Belli Oldu
Yalanın Ağzına Yuva Yaptığı Burçlar Açıklandı! Söylemeden Duramıyorlar Yalanın Ağzına Yuva Yaptığı Burçlar Açıklandı! Söylemeden Duramıyorlar
ÇOK OKUNANLAR
Fenerbahçe'den Rodrygo Bombası! Fenerbahçe'den Rodrygo Bombası!
THY'den Yasak Kararı: O Bagajlar Artık Uçağa Alınmayacak THY'den Yasak Kararı: O Bagajlar Artık Uçağa Alınmayacak
Denizli'de Dehşet! Polis, Eşi ve İki Çocuğunu Öldürüp İntihar Etti Polis, Eşi ve İki Çocuğunu Öldürüp İntihar Etti
Güneşli Günler Geride Kaldı... Sağanak Yağış ve Fırtına Geliyor! Sağanak Yağış ve Fırtına Geliyor!
Trump İmzayı Attı... ABD'den Türkiye'ye Yeni Vergi ABD'den Türkiye'ye Yeni Vergi