Beşiktaş ve Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi'ndeki Rakipleri Belli Oldu

Avrupa Ligi'nden elenen Beşiktaş ile Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi'ndeki rakipleri belli oldu. İşte detaylar...

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Beşiktaş ve Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi'ndeki Rakipleri Belli Oldu
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Temsilcilerimiz Beşiktaş ve Başakşehir’in EUFA Konferans Ligi 3. eleme turundaki muhtemel rakipleri belli oldu.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasında 3. eleme turu kurası, İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA merkezinde çekilmişti.

Shakhtar Donetsk'e evinde 4-2, deplasmanda ise 2-0 yenilerek UEFA Avrupa Ligi'nden elenen Beşiktaş'ın UEFA Konferans Ligi 3. eleme turundaki rakibi İrlanda temsilcisi St. Patrick's oldu.

Başakşehir FK ise, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2'nci Tur ilk karşılaşmasında deplasmanda 1-0 mağlup ettiği Cherno More'u sahasında 4-0'lık skorla geçerek 3'üncü tura yükseldi. İstanbul ekibinin rakibi ilk maçta sahasında Slovenya temsilcisi Koper'i 7-0 yenen deplasmandaki rövanş maçında ise 5-3 kazanan Norveç ekibi Viking oldu.

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Kaynak: AA

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