Formula 1’de sıra Miami Grand Prix’sinde

Formula 1’de sezonunun beşinci yarışı ABD’nin Miami şehrinde düzenlenecek. İlk kez geçen yıl yapılan Miami Grand Prix’sinde Verstappen 1:31.361 derecesiyle pistteki en hızlı turun sahibi olarak yer alıyor.

Son Güncelleme:
Formula 1’de sıra Miami Grand Prix’sinde

Dünyanın en önemli motor sporları organizasyonu olarak görülen Formula 1’de sezonun beşinci yarışı ABD’nin ev sahipliğinde yapılacak. Miami Grand Prix’si, 5 bin 412 metrelik uzunluğundaki Miami Uluslararası Otodromu’nda 57 tur üzerinden gerçekleştirilecek. Geçtiğimiz sezon buradaki yarışı Red Bull’un Hollandalı sürücüsü Max Verstappen kazanmıştı. İlk kez geçen yıl yapılan Miami Grand Prix’sinde Verstappen 1:31.361 derecesiyle pistteki en hızlı turun sahibi olarak yer alıyor.

Son olarak yapılan Azerbaycan Grand Prix’sini Red Bull’un Meksikalı sürücüsü Sergio Perez kazanmıştı.
Yarışta sıralama turları yarın TSİ 23.00’de, yarış ise pazar günü TSİ 22.30’da başlayacak.

Miami Grand Prix’si öncesinde pilotlar ve takımlar sıralaması ilk 5’i şöyle:

Pilotlar

1 - Max Verstappen (Hollanda): 93 puan
2 - Sergio Perez (Meksika): 87 puan
3 - Fernando Alonso (İspanya): 60 puan
4 - Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 48 puan
5 - Carlos Sainz (İspanya): 34 puan

Takımlar

1 - Red Bull: 180 puan
2 - Aston Martin: 87 puan
3 - Mercedes: 76 puan
4 - Ferrari: 62 puan
5 - McLaren: 14 puan

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
Salça böyle yapılırsa ne bozuluyor ne küfleniyor.. 2 sene dayanıyor Salça böyle yapılırsa ne bozuluyor ne küfleniyor.. 2 sene dayanıyor
Çilekleri ziyan etmeyin.. Çilek reçeli yaparken asla atlamamanız gereken püf nokta Çilekleri ziyan etmeyin.. Çilek reçeli yaparken asla atlamamanız gereken püf nokta
Beşiktaş Başkanı Çebi: 'Ali Şansalan derbide takdir haklarını Galatasaray’ın lehine kullandı' Beşiktaş Başkanı Çebi: 'Ali Şansalan derbide takdir haklarını Galatasaray’ın lehine kullandı'
Wanda Nara'dan heyecanlandıran paylaşım: Icardi Galatasaray'da kalacak mı? Wanda Nara'dan heyecanlandıran paylaşım: Icardi Galatasaray'da kalacak mı?
ÇOK OKUNANLAR
En sabırsız 3 burç belli oldu En sabırsız 3 burç belli oldu
İslam Memiş'ten dolar ve altın alanlara uyarı: 'Bu hesaplamaları yapmazsanız yatırımınız boşa gidecek' Dolar ve altın alanlar dikkat: 'Bu hesaplamaları yapmazsanız yatırımınız boşa gidecek'
Sedat Peker'den haftalar sonra ilk paylaşım Sedat Peker'den haftalar sonra ilk paylaşım
Mayıs'ın en şanslı burçları.. Paraya para demeyecek çok mutlu olacak 3 burç... Mayıs'ın en şanslı burçları.. Paraya para demeyecek çok mutlu olacak 3 burç...
Kış bitti diye sevinmeyin: Tarih verildi, Rusya'dan soğuk hava geliyor! Kış bitti diye sevinmeyin: Tarih verildi, Rusya'dan soğuk hava geliyor!