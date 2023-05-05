Wanda Nara'dan heyecanlandıran paylaşım: Icardi Galatasaray'da kalacak mı?

Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen ve geldiği günden beri taraftarın sevgilisi olan Mauro Icardi'nin geleceği merak edilirken eşi ve aynı zamanda menajeri olan Wanda Nara, taraftarı heyecanlandıran bir paylaşım yaptı.

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Wanda Nara'dan heyecanlandıran paylaşım: Icardi Galatasaray'da kalacak mı?

Spor Toto Süper Lig ekibi Galatasaray'ın sezon başında Paris Saint-Germain'den kiraladığı Mauro Icardi, gösterdiği performans ile alkış topluyor.

Taraftarın gönlünde taht kuran Arjantinli yıldızın, sarı-kırmızılı takımdaki geleceği merak ediliyor.

Galatasaray yönetimi, Icardi'nin takımda kalması için PSG ile görüşmelere devam ederken 30 yaşındaki oyuncunun eşi ve aynı zamanda menajeri olan Wanda Nara'dan heyecanlandıran paylaşım geldi.

Wanda Nara'dan heyecanlandıran paylaşım: Icardi Galatasaray'da kalacak mı? - Resim : 1

"TÜRKİYE'DE KALACAK MI?" SORUSUNA YANIT

İtalyan model Wanda Nara, Instagram hesabına gelen "Icardi'nin geleceği ne olacak, Türkiye'de kalacak mı?" sorusuna verdiği yanıtla taraftarı heyecanlandırdı.

Wanda Nara soruya karşılık Galatasaray formasını giyerek kızıyla birlikte olduğu fotoğraf ile karşılık verdi. Galatasaray yönetiminin sezon sonuna kalmadan Mauro Icardi transferini çözmesi bekleniyor.

Arjantinli golcü bu sezon Galatasaray formasıyla 21 maça çıkarken 15 gol ve 8 asist yaptı.

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