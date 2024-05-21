Filenin Sultanları'na yoğun ilgi: Maçları dev ekranlarda binlerce kişi izledi

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımımızın Milletler Ligi'nin Antalya etabındaki maçları, dev ekran etkinliklerinde sporseverlerle buluştu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Trendyol'un "Milliler Dev Ekranda, Taraftar Parkta" sloganıyla düzenlediği dev ekran etkinliklerinde, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 15-19 mayıs tarihlerinde oynadığı Japonya, Hollanda, İtalya ve Fransa maçları, Etiler Cüneyt Arkın Sanatçılar Parkı'nda kurulan ekranda 10 bin kişi tarafından izlendi.

Bunun yanı sıra Kadıköy Belediyesi tarafından Kalamış Atatürk Parkı'na kurulan dev ekranlarda da binlerce voleybolsever, Filenin Sultanları'nın maçlarını açık havada izledi.