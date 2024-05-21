Filenin Sultanları'na yoğun ilgi: Maçları dev ekranlarda binlerce kişi izledi

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Milletler Ligi'nin Antalya etabındaki maçları, dev ekran etkinliklerinde sporseverlerle buluştu. Milli Takım sponsoru Trendyol tarafından düzenlenen etkinliklere, voleybolseverler yoğun ilgi gösterdi.

Filenin Sultanları'na yoğun ilgi: Maçları dev ekranlarda binlerce kişi izledi

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımımızın Milletler Ligi'nin Antalya etabındaki maçları, dev ekran etkinliklerinde sporseverlerle buluştu.

Filenin Sultanları'na yoğun ilgi: Maçları dev ekranlarda binlerce kişi izledi - Resim : 1

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Trendyol'un "Milliler Dev Ekranda, Taraftar Parkta" sloganıyla düzenlediği dev ekran etkinliklerinde, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 15-19 mayıs tarihlerinde oynadığı Japonya, Hollanda, İtalya ve Fransa maçları, Etiler Cüneyt Arkın Sanatçılar Parkı'nda kurulan ekranda 10 bin kişi tarafından izlendi.

Filenin Sultanları'na yoğun ilgi: Maçları dev ekranlarda binlerce kişi izledi - Resim : 2

Bunun yanı sıra Kadıköy Belediyesi tarafından Kalamış Atatürk Parkı'na kurulan dev ekranlarda da binlerce voleybolsever, Filenin Sultanları'nın maçlarını açık havada izledi.

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