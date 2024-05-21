Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten şampiyonluk açıklaması

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşacaklarına inandığını belirtti.

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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten şampiyonluk açıklaması

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşacaklarına inandığını söyledi.

Sarı-kırmızılı kulübün başkanı, İstanbul Topkapı Üniversitesi öğrencileri tarafından kendisine verilen "Yılın spor yöneticisi" ödülü için düzenlenen törenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Ligin son haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacaklarını aktaran Özbek, "Ligin son haftası oynanacak. Hem şampiyonluk hem de ligde kalma yarışı için çok önemli bir hafta. Galatasaray olarak Konyaspor maçını çok önemsiyoruz. 24'üncü şampiyonluğu çok istiyoruz. Camiadaki herkes bu maça odaklı. 25 Mayıs'ta başkanlık seçimi var. Bu şampiyonluk Galatasaray için önemli. Tüm çalışmalarımızı konsantrasyonu sağlamak ve Konya'dan başarıyla dönmek için harcamak istedik. Bundan dolayı seçim için yapacağımız etkinliklerin konsantrasyonumuzun önüne geçmemesi için çalışıyoruz. Tüm ekibim zamanını Florya'da geçiriyor. Tüm Galatasaray camiasını sevince boğmak için büyük bir çalışma içindeyiz." diye konuştu.

Camia içinde birlik ve beraberliği sağladıklarını vurgulayan Özbek, "İyi bir takımız. Güzel bir birliktelik sağladık. Kenetlenmiş durumdayız. İyi bir hocamız ve teknik ekibimiz var. Yakaladığımız başarılar, Galatasaray içindeki birlik ve beraberliğin eseri. Galatasaray'da önemli olan bu barış ikliminin devam etmesi ve tek yumruk hale gelmemiz. Şu anda bu durumdayız. Galatasaray'ı sevenleri inşallah hafta sonu mahcup etmeyeceğiz. 24. şampiyonluğumuzu kazanmak için bütün çalışmalarımız tamam." ifadelerini kullandı.

Ligde son haftaya 3 puanlık avantajla giren Galatasaray, 26 Mayıs Pazar günü deplasmanda yapacağı Konyaspor mücadelesinden 1 puanla dönmesi durumunda diğer maçların sonucuna bakmaksızın şampiyonluğunu ilan edecek.

Kaynak: AA

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