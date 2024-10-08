FIFA 'Jackie Chan' İfadesine Cezayı Kesti: 10 Maç...

Wolverhampton - Como maçında rakibi Hwang hee-chan'e 'Jackie Chan' ifadelerini kullanan Marco Curto’ya dev bir ceza geldi. FIFA, bu ifadeleri ırkçılık olarak değerlendirerek Curto’ya 10 maçlık ceza verdi.

Bu sezon Serie A’da mücadele eden Como’nun Premier Lig ekibi Wolverhampton ile hazırlık maçı sırasında, Como’da forma giyen Marco Curto’nun yaşanan bir pozisyonun ardından Wolverhampton'ın Güney Koreli golcüsü Hwang hee-chan için takım arkadaşına, "Onu görmezden gel, kendini Jackie Chan sanıyor" ifadelerini kullanmasıyla ortalık karıştı.

Curto'nun sözleri üzerine Wolverhampton oyuncusu Daniel Podence rakibine yumruk atmasıyla kırmızı kart görmüştü. Maçın ardından Curto ırkçılık suçlamasıyla FIFA’ya şikayet edimişti.

FIFA Curto hakkındaki kararını açıkladı ve şunları kaydetti: "Futbolcu Marco Curto, ayrımcı davranışlarından dolayı 10 maç cezaya çarptırıldı.”

Ancak Curto’nun aldığı ceza 2 yıl ertelendi.