THF Merkez Hakem Kurulu Başkanı Belli Oldu

Türkiye Hentbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu başkanlığına getirilen isim belli oldu.

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THF Merkez Hakem Kurulu Başkanı Belli Oldu

Türkiye Hentbol Federasyonu'nun (THF) 6. Olağan Genel Kurulu'nda başkanlığa seçilen Mesut Çebi ve yönetim kurulu tarafından, THF Merkez Hakem Kurulu başkanlığına Faruk Akman getirildi.

THF'dan yapılan açıklamaya göre Merkez Hakem Kurulunun başkanı Faruk Akman olurken, kurulun yeni üyeleri de belirlendi.

THF Merkez Hakem Kurulu şu isimlerden oluştu:

Başkan: Faruk Akman

Üyeler:

Vahit Ersan

Kenan Sivrikaya

Özer Bedir

Abdullah Ali Atalay

Ayhan Gök

Mehmet Şimşek

Yüksel Çalkuç

Fırat Beyde

Kaynak: AA

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