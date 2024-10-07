THF Merkez Hakem Kurulu Başkanı Belli Oldu
Türkiye Hentbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu başkanlığına getirilen isim belli oldu.
Türkiye Hentbol Federasyonu'nun (THF) 6. Olağan Genel Kurulu'nda başkanlığa seçilen Mesut Çebi ve yönetim kurulu tarafından, THF Merkez Hakem Kurulu başkanlığına Faruk Akman getirildi.
THF'dan yapılan açıklamaya göre Merkez Hakem Kurulunun başkanı Faruk Akman olurken, kurulun yeni üyeleri de belirlendi.
THF Merkez Hakem Kurulu şu isimlerden oluştu:
Başkan: Faruk Akman
Üyeler:
Vahit Ersan
Kenan Sivrikaya
Özer Bedir
Abdullah Ali Atalay
Ayhan Gök
Mehmet Şimşek
Yüksel Çalkuç
Fırat Beyde
Kaynak: AA
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