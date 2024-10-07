Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, Yalova VİP Takımı'nı Yendi

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi (TKBL) 4’üncü hafta karşılaşmalarında Yalova VİP Takımını evinde ağırlayan Lidya Garden City Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, maçın gülen tarafı oldu. Yıldırım Beyazıt Spor Salonu’ndaki karşılaşmada ilk yarı 57-34 Belediyespor’un üstünlüğüyle sonuçlandı. İkinci yarıda da hakimiyetini koruyan Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, maçı 85-69 kazandı. Kırmızı siyahlılar, bu sezon yaptığı 4 maçın 3’ünü kazandı.

Belediye Başkanı Çetin Akın, Eşi Sabriye Akın, Belediyespor Başkanı ve Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Maliz, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İlçe Başkanı Hasan Ayma, Belediyespor yönetim kurulu üyeleri ve Turgutlu Belediyesi daire müdürleri ve taraftarlar karşılaşmayı tribünden izleyerek takıma destek oldu.

TEK KADIN BASKETBOL TAKIMINA TAM DESTEK

Belediyespor Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü İstemihan Örücü, “Sahada iyi bir mücadele gösterdik ve maç boyunca üstünlüğümüzü koruduk. Evimizde kazandığımız bu galibiyetten dolayı mutluyuz. Karşılaşmanın ilk anından itibaren de yanımızda olan Belediye Başkanı'mız Çetin Akın’a, Belediyespor Başkanı'mız Hüseyin Maliz’e ve sporseverlerimize ayrıca teşekkür ederiz” diye konuştu.

Belediyespor Başkanı ve Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Maliz, “Çok güzel bir maçtı ve sonucunda da kazanan taraf biz olduk. Sahada en iyi şekilde mücadele eden oyuncularımıza, teknik ekibimize ve takımımıza desteğini bir an olsun göstermekten vazgeçmeyen taraftarlarımıza çok teşekkür ederiz” dedi.

Kaynak: ANKA