Acun Ilıcalı'nın Takımı Hull City Antalya'da

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, kamp yapmak için Antalya'ya geldi.

Acun Ilıcalı'nın Takımı Hull City Antalya'da

Türk iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu takım, hazırlık kampı ve Alanyaspor ile dostluk maçı yapmak üzere "Corendon Airlines"ın takım için özel tasarladığı kaplan giydirmeli özel uçakla Antalya Havalimanı'na indi.

Hull City kafilesi, konaklayacağı otele gitmek üzere otobüsle havalimanından ayrıldı.

Hull City Başkanı Ilıcalı, başkan vekili Tan Kesler, takımın teknik direktörü Tim Walter ve oyuncuların katılımıyla Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde, 10 Ekim'de saat 17.00'de dostluk maçı öncesi basın toplantısı düzenlenecek.

Maç, 11 Ekim Cuma günü yapılacak, kamp da maçtan bir gün sonra tamamlanacak.

Kaynak: AA

THF Merkez Hakem Kurulu Başkanı Belli Oldu THF Merkez Hakem Kurulu Başkanı Belli Oldu
Maya Beklemek Yok! 5 Dakikada Hazırlanan Simit Poğaça Yapmanın Yolu Maya Beklemek Yok! 5 Dakikada Hazırlanan Simit Poğaça Yapmanın Yolu
Halkbank Ekim Ayına Özel Promosyonu Duyurdu! Emeklilere Zamlı Ödeme Halkbank Ekim Ayına Özel Promosyonu Duyurdu! Emeklilere Zamlı Ödeme
Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, Yalova VİP Takımı'nı Yendi Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, Yalova VİP Takımı'nı Yendi