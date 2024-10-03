FIBA Kadınlar Süper Kupa'da Zafer Fenerbahçe'nin

Dün akşam başlayan ancak tribün olayları sebebiyle bugün seyircisiz oynanmasına karar verilen FIBA Kadınlar Süper Kupa maçında Fenerbahçe Opet, Beşiktaş'ı 79-63 yendi ve art arda ikinci kez kupanın sahibi oldu.

Son Güncelleme:
FIBA Kadınlar Süper Kupa'da Zafer Fenerbahçe'nin

FIBA Kadınlar Süper Kupa maçında Fenerbahçe Opet ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. İstanbul'daki Basketbol Gelişim Merkezi'nde dün akşam başlayan kupa maçı, tribünde çıkan olaylar sebebiyle bugüne ertelenmişti.

Seyircisiz oynanan maçta rakibini 79-63 mağlup eden Fenerbahçe Opet, geçen sezonun ardından bu sezon da FIBA Kadınlar Süper Kupa'nın sahibi oldu.

Fenerbahçe-Beşiktaş Maçında Ortalık Karıştı! Hakemler Soyunma Odasına GittiFenerbahçe-Beşiktaş Maçında Ortalık Karıştı! Hakemler Soyunma Odasına GittiSpor

Etiketler
Fenerbahçe Beşiktaş
Son Güncelleme:
TFF'de Akılalmaz Atamalar! Jinekoloğu Başkan Vekili, Yeğeni Genel Sekreter Yapmışlar Jinekoloğu Başkan Vekili, Yeğeni Genel Sekreter Yapmışlar
NOW TV'de Beklenmedik Bir Veda Daha! Artık Ekranda Olmayacak NOW TV'de Beklenmedik Bir Veda Daha! Artık Ekranda Olmayacak
Karşıyaka'nın Yeni Genel Menajeri Belli Oldu Karşıyaka'nın Yeni Genel Menajeri Belli Oldu
İpi Çekildi! Yeni Sezona Taşınan Kanal D Dizisi İçin Final Kararı İpi Çekildi! Yeni Sezona Taşınan Kanal D Dizisi İçin Final Kararı