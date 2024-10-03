FIBA Kadınlar Süper Kupa'da Zafer Fenerbahçe'nin

FIBA Kadınlar Süper Kupa maçında Fenerbahçe Opet ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. İstanbul'daki Basketbol Gelişim Merkezi'nde dün akşam başlayan kupa maçı, tribünde çıkan olaylar sebebiyle bugüne ertelenmişti.

Seyircisiz oynanan maçta rakibini 79-63 mağlup eden Fenerbahçe Opet, geçen sezonun ardından bu sezon da FIBA Kadınlar Süper Kupa'nın sahibi oldu.