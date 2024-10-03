TFF'de Akılalmaz Atamalar! Jinekoloğu Başkan Vekili, Yeğeni Genel Sekreter Yapmışlar

Gazeteci Fatih Altaylı, Mehmet Büyükekşi'nin ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı olarak göreve gelen İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yönetiminin ciddi bir tehlike içinde olduğunu ifade etti.

Altaylı, "Hacıosmanoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu'nu tamamen bir çiftliğe dönüştürdü" diyerek federasyondaki atamalara eleştirilerde bulundu. Hacıosmanoğlu'nun, kendisine yakın isimlerle federasyon yönetimini şekillendirdiğini belirten Altaylı, TFF'yi "çiftlik" benzetmesiyle eleştirdi.

Altaylı, yazısında şu ifadelere yer verdi:

"İbrahim Hacıosmanoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu’nu tam bir çiftliğe çevirmiş durumda. Nasıl mı anlatayım. Federasyon Başkanı Hacıosmanoğlu’nun şahsi avukatı Fuat Göktaş yönetim kurulunda ve başkan vekili.

Eşinin doktoru jinekolog Zehra Neşe Kavak yönetim kurulunda ve başkan vekili. Ablasının oğlu yani yeğeni Abdullah Ayaz Federasyon’da genel sekreter. Daha var.

Federasyon Genel Sekreteri ve yeğeni Abdullah Ayaz daha önce Üsküdar Belediye Başkan yardımcısı idi ve AKP’li müteahhitlerin bile yaka silktiği biriydi.

Bir diğer eski Üsküdar Belediye Başkan yardımcısı Abdurrahman Alp Beyaz şimdi TFF Tahkim Kurulu üyesi. Yine eski Üsküdar Belediye Başkan yardımcısı Vefa Yunus Taylan şimdi TFF Denetleme Kurulu üyesi.

Ve bir başka eski Üsküdar Belediye Başkan yardımcısı Cihan Eroğlu TFF İnsan Kaynakları ve İdari İşler Direktörü ve Denetleme Kurulu üyesi.

Son olarak da eski Üsküdar Belediyesi İşletme Müdürlüğü çalışanı Hakkı Yıldırım da TFF Satın Alma Direktörü.

Tüm TFF Yönetim Kurulu üyelerinden daha yetkili ve daha etkili yeğen Abdullah Ayaz, neredeyse tüm Üsküdar Belediyesi’ni federasyona taşımış durumda ve bu durum TFF yönetiminde de büyük rahatsızlığa neden oluyor.

Başkanın da tam bir çiftlik sahibi gibi davranması ve her yere tek başına gitmesi, tüm kararları kendi başına alması da bir başka mesele.

Şu anda federasyon yönetiminin parçalanmamasının tek nedeni yönetim kurulu üyelerinin “TFF Yönetim Kurulu üyesi” unvanını sevmiş olmaları. Ve sadece bu federasyonu ayakta tutmaya yetmez. Çiftlik yakında dağılır."