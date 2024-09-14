Ferdi Kadıoğlu, Premier Lig'deki İlk Maçına Çıktı

Fenerbahçe'den Brighton'a transfer olan Ferdi Kadıoğlu, Premier Lig'deki ilk maçına çıktı. Gol sesi çıkmayan karşılaşma 0-0 sonuçlandı.

Ferdi Kadıoğlu, Premier Lig'deki İlk Maçına Çıktı

Fenerbahçe'den Premier Lig ekibi Brighton'a transfer olan Ferdi Kadıoğlu, ilk maçına Ipswich Town karşısında çıktı.

İngiltere Premier Lig'in 4. haftasında Brighton, sahasında Ipswich Town ile karşılaştı. Yaz transfer döneminin son günlerinde Fenerbahçe'den 30 milyon Euro bedelle Brighton'a transfer olan Ferdi Kadıoğlu, müsabakaya yedek kulübesinde başladı.

Lige Everton ve Manchester United galibiyetleri ve Arsenal beraberliği ile başlayarak Premier Lig'de ayın teknik direktörü seçilen Fabian Hürzeler, bugün oynanan mücadeleye; Verbruggen, Veltman, Lewis Dunk, van Hecke, Hinshelwood, Baleba, Yasin Abbas Ayari, Minteh, Welbeck, Mitoma, Rutter 11'i ile başladı.

Ev sahibinin oyun üstünlüğü ile geçilen maçta mavi-beyazlılar, pozisyonlardan gol çıkaramadı.
Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, 68. dakikada Jack Hinshelwood'ın yerine oyuna dahil oldu. Brighton bu beraberlikle 4 hafta sonunda 2 galibiyet, 2 beraberlikle puanını 8'e yükseltti.

Brighton, 22 Eylül Pazar günü Nottingham Forest ile karşılaşacak.

Kaynak: İHA

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