Fenomen Köpek EURO 2024 Final İçin Sahnede: İspanya Mı, İngiltere Mi?

EURO 2024'te final heyecanı yaşanıyor.

İspanya ve İngiltere, 14 Temmuz Pazar günü Avrupa'nın en büyüğü olmak için kozlarını paylaşacak. Mücadele saat 22.00’de Berlin Olimpiyat Stadyumu’nda oynanacak. İspanya, kupayı 4. kez kazanarak en fazla kazanan takım rekorunu kırmayı hedefliyor. Daha önce Avrupa şampiyonluğu bulunmayan İngiltere ise üst üste ikinci kez oynayacağı finalde, evine ilk kupasıyla dönmenin peşinde.

24 takımın yer aldığı turnuvanın final maçı öncesi fenomen köpek, skor tahmininde bulundu. Daha önce birçok maçın skorunu bilen fenomen köpek, Türkiye-Hollanda maçının skorunu da doğru bilmişti ama maçı Türkiye kazanır dediği için tahmini tam olarak gerçekleşmemişti.

Fenomen köpek final maçını İspanyolların kazanacağını söyledi. Köpek, İspanya'nın İngiltere'yi 2-1 yeneceğini işaret etti.

Kaynak: Gerçek Gündem