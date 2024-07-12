4 Büyüklerden Büyükekşi Kararı

Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor, TFF seçimlerine gidilen süreçte, mevcut TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi için imza vermedi. 4 büyüklerin Büyükekşi'yi desteklemediği biliniyor.

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4 Büyüklerden Büyükekşi Kararı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 18 Temmuz’da seçime gidiyor. Daha önce aday olduğunu belirten eski Samsunspor Başkanı İsmail Uyanık ve UEFA İcra Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, sert açıklamalarda bulunarak görevinden ayrılmıştı.

Mevcut adaylar arasında TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Erdal Alkış ve eski Trabzonspor Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu kaldı. Seçime doğru gidilirken kulüplerin hangi başkanı desteklediği konusunda yeni bir bilgi geldi. Büyükekşi’yi destekleyen kulüpler arasında Eyüpspor, Gaziantep FK, Konyaspor, Kayserispor, Hatayspor, Çaykur Rizespor ve Başakşehir bulunuyor.

Yağız Sabuncuoğlu, Süper Lig’in 4 büyükleri, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor’un Büyükekşi’yi desteklemediği dile getirildi. 4 büyükler, Büyükekşi için imza vermedi.

Trabzonspor’un Hacıosmanoğlu’nu desteklemesi bekleniyor.

Kaynak: Gerçek Gündem

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Fenerbahçe Beşiktaş Mehmet Büyükekşi Türkiye Futbol Federasyonu Galatasaray
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