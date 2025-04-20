Fenerbahçe'nin Efsanevi Teknik Direktörü Hayatını Kaybetti

2002 yılında Fenerbahçe'yi çalıştıran Alman teknik direktör Werner Lorant 1,5 yıldır mücadele ettiği hastalığa yenik düşerek 76 yaşında hayatını kaybetti.

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Fenerbahçe'nin Efsanevi Teknik Direktörü Hayatını Kaybetti

2002 yılında Türkiye'de Fenerbahçe'yi çalıştıran ve 76 yaşındaki Alman Teknik Direktör Werner Lorant hayatını kaybetti. Lorant’ın yaklaşık 1.5 yıldır hastalıkla mücadele ettiği öğrenildi.

6-0'LIK GALİBİYETTE TAKIMIN BAŞINDAYDI

Fenerbahçe'nin başında 39 maça çıkan Werner Lorant, maç başına 1.97'lik puan ortalaması tuttururken, Fenerbahçe’nin tarihine geçen 6-0’lık Galatasaray derbisinde takımın başındaki isimdi.

Lorant, Fenerbahçe'nin yanı sıra Sivasspor, Kayseri Erciyesspor ve Kasımpaşa'da da teknik direktörlük yapmıştı.

FENERBAHÇE'DEN BAŞ SAĞLIĞI MESAJI

Fenerbahçe Spor Kulübü, Lorant'ın hayatını kaybetmesinin ardından baş sağlığı paylaşımı yaptı. Paylaşımda, "Eski teknik direktörlerimizden Werner Lorant’ın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Lorant ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: Haber Merkezi

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