Fenerbahçe'nin Avusturya'daki hazırlık programı belli oldu: 3 maç yapacak

Fenerbahçe'nin yeni sezon hazırlıklarını sürdüreceği Avusturya kampındaki programı belli oldu. Fenerbahçe'nin 3 hazırlık maçı yapacağı kaydedildi.

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Fenerbahçe'nin Avusturya'daki hazırlık programı belli oldu: 3 maç yapacak

Yeni sezona 22 Haziran 2024 tarihinde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde başlayacak Fenerbahçe, Avusturya kampı çerçevesinde Admira Wacker, Hajduk Split ve Strasbourg takımları ile hazırlık maçı yapacak.

2024-2025 sezonuna 22 Haziran 2024 tarihinde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde başlayacak Fenerbahçe'nin, Avusturya kampı çerçevesinde oynayacağı hazırlık maçlarının programı belli oldu.

Sarı-lacivertliler, kamp programı dahilinde 6 Temmuz'da Avusturya ekibi Admira Wacker, 10 Temmuz'da Hırvatistan temsilcisi Hajduk Split, 13 Temmuz'da da Fransa takımı Strasbourg ile hazırlık maçı yapacak.
Fenerbahçe, 13 Temmuz 2024 tarihinde oynayacağı maç sonrasında hazırlıklarını tamamlayıp İstanbul’a dönecek.

Fenerbahçe'nin kamp programı dahilinde oynayacağı maçların programı şu şekilde:

6 Temmuz Cumartesi
19.00 Fenerbahçe - Admira Wacker (BSFZ Arena)

10 Temmuz Çarşamba
19.00 Fenerbahçe - Hajduk Split (Merkur Arena)

13 Temmuz Cumartesi
18.30 Fenerbahçe - Strasbourg (Merkur Arena)

Kaynak: İHA

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