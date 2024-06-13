Özel sporcu Esra Bayrak'tan 'tarihi' başarı: Avrupa şampiyonu oldu

Milli sporcu Esra Bayrak, İsveç'te düzenlenen Virtus Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda önemli bir başarıya imza attı.

Son Güncelleme:
Özel sporcu Esra Bayrak'tan 'tarihi' başarı: Avrupa şampiyonu oldu

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, milli sporcu Esra Bayrak, İsveç'te düzenlenen Virtus Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda 100 metrede altın madalya kazandı.

Şampiyonadaki performansıyla Türkiye'ye tarihinde ilk kez 100 metrede altın madalya kazandıran Esra Bayrak, başarısıyla özel sporculara örnek oldu.

Federasyon Başkanı Birol Aydın, Esra Bayrak ve antrenörünü tebrik ederek, özel sporcuların performansına ve federasyonun güvenine vurgu yaptı. Aydın, "Özel sporcularımız altın çağını yaşıyor, tarih yazıyor. Özel sporcularımıza ve teknik kadroya güvenimiz, inancımız tam. İnşallah, Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda madalyaları toplayacağız" şeklinde açıklamada bulundu.

BAKAN BAK'TAN TEBRİK

Bakan Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"İsveç'in Uppsala kentinde düzenlenen Virtus Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda ülkemize 100 metrede ilk altın madalyayı kazandıran ve bu başarısı ile Avrupa şampiyonu olan Esra Bayrak'ı kutluyorum. Milli sporcumuzun başarısının kendisinden sonra gelen sporculara ilham kaynağı olacağına inanıyorum. Avrupa şampiyonluğunda pay sahibi olanlara teşekkür ediyor, Esra Bayrak'ın başarılarının devamını diliyorum."

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
A Milli Erkek Hentbol Takımı, İran'a geçit vermedi A Milli Erkek Hentbol Takımı, İran'a geçit vermedi
Show TV Çukur'un efsanesi geri dönüyor. Başrol kadrosu da şekillendi Show TV Çukur'un efsanesi geri dönüyor. Başrol kadrosu da şekillendi
Balık hafızalı 3 burç belli oldu... Onlardan uzak durmalısınız! Çok tehlikeliler Balık hafızalı 3 burç belli oldu... Onlardan uzak durmalısınız! Çok tehlikeliler
Göztepe, müzesine kavuştu Göztepe, müzesine kavuştu
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji'den İstanbul dahil 17 il için sağanak uyarısı Meteoroloji'den İstanbul dahil 17 il için sağanak uyarısı
Diyanet İşleri'nin araba sevdası: Erbaş’ın, özel kalemine 4,5 milyon TL değerinde yeni makam aracı alındı Erbaş’ın, özel kalemine yeni makam aracı alındı
Bankacılık sektöründe hareketlilik: İhtiyaç kredilerinde faiz oranı düştü İhtiyaç kredilerinde faiz oranı düştü
Yusufeli Barajı için Limak'a bir ihale daha: Toplam bedeli yaklaşık 3.5 milyar TL! Yusufeli Barajı için Limak'a bir ihale daha
Uyarı yapıldı! ATM'ler artık bunu yapanın kartını geri vermeyecek Uyarı yapıldı! ATM'ler artık bunu yapanın kartını geri vermeyecek