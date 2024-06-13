Özel sporcu Esra Bayrak'tan 'tarihi' başarı: Avrupa şampiyonu oldu

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, milli sporcu Esra Bayrak, İsveç'te düzenlenen Virtus Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda 100 metrede altın madalya kazandı.

Şampiyonadaki performansıyla Türkiye'ye tarihinde ilk kez 100 metrede altın madalya kazandıran Esra Bayrak, başarısıyla özel sporculara örnek oldu.

Federasyon Başkanı Birol Aydın, Esra Bayrak ve antrenörünü tebrik ederek, özel sporcuların performansına ve federasyonun güvenine vurgu yaptı. Aydın, "Özel sporcularımız altın çağını yaşıyor, tarih yazıyor. Özel sporcularımıza ve teknik kadroya güvenimiz, inancımız tam. İnşallah, Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda madalyaları toplayacağız" şeklinde açıklamada bulundu.

BAKAN BAK'TAN TEBRİK

Bakan Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"İsveç'in Uppsala kentinde düzenlenen Virtus Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda ülkemize 100 metrede ilk altın madalyayı kazandıran ve bu başarısı ile Avrupa şampiyonu olan Esra Bayrak'ı kutluyorum. Milli sporcumuzun başarısının kendisinden sonra gelen sporculara ilham kaynağı olacağına inanıyorum. Avrupa şampiyonluğunda pay sahibi olanlara teşekkür ediyor, Esra Bayrak'ın başarılarının devamını diliyorum."

Kaynak: AA