Göztepe, müzesine kavuştu

14 Haziran 1925'te kurulan Göztepe Spor Kulübü yarın (cuma) 99. kuruluş yıldönümünü kutlamadan bir gün önce Göztepe Gürsel Aksel Stadı'nda hayata geçirilen Göztepe Müzesi özel davetlilerin katıldığı bir törenle açıldı.

Göztepe Müzesi'nin açılışına ilişkin olarak kulübün sosyal medya hesaplarından şu duyuru yapıldı:

"Şanlı tarihimize, dünümüzden bugünlere ışık tutan ve geleceğimize rehber olacak olan müzemiz, Gürsel Aksel Stadyumu'nda açıldı.

Bugün, evimiz Gürsel Aksel Stadyumu'nda Onursal Başkanımız Mehmet Sepil, CEO'muz Kerem Ertan, Müze Müdürümüz Adil Artuner, tarihimizin önemli isimleri ve değerli misafirlerimizin katılımıyla, 99 yıllık şanlı tarihimizi barındıran müzemiz ve Nazım Tomak'ın Türkiye'de eşine az rastlanan değerli bir koleksiyona sahip oyuncak sergisi, taraftarlarımızın ziyaretine açıldı.

Müzemizin Gürsel Aksel Stadyumu'nda yer almasına katkı sağlayan tüm değerli taraftarlarımıza teşekkür ederiz."

Müzenin bir bölümünde yer alan küçük sinema salonunda da Göztepe'nin geçmişteki maçları izlenebilecek.