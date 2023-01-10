Fenerbahçeli taraftarlara, Erdoğan'a 'hakaret'ten dava!

Kadıköy’de 8 Ağustos 2022 tarihinde oynanan Fenerbahçe- Ümraniyespor maçı sırasında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik hakaret içerikli tezahüratta bulundukları öne sürülen 5 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheliler Berkan O., İsa C., Özcan U., Serhat K. ve Tolga I.’nın 8 Ağustos 2022 tarihinde saat 19.00 sıralarında Fenerbahçe- Ümraniyespor futbol maçının oynanacağı esnada Balıkçılar Çarşısı’nda bulunan bir restoranda alkışlayarak ve ritim tutarak Erdoğan’a yönelik hakaret içeren tezahüratta bulundukları anlatıldı.

"ORTAMIN AMBİYANSINI PAYLAŞMAK İSTEDİM"

Şüphelilerin savunmalarına yer verilen iddianamede, şüpheli Berkan O.'nun ifadesinde, suça konu videonun paylaşıldığı sosyal medya hesabının kendisine ait olduğunu, restoranda Fenerbahçe taraftar grubu ve ortam ambiyansını paylaşmak istediğini, görüntülerde yer alan videodaki şahıslar ile bir tanışıklığının olmadığını, video içeriğinde yer alan "Recep Tayyip" şeklinde geçen sözlerin kendisine ait olmadığını, suçlamayı kabul etmediğini söylediği belirtildi.

"HAKERET İÇEREN BİR EYLEMDE BULUNMADIM"

Olay günü alkollü olduğunu söyleyen şüpheli İsa C., yoldan geçen şahısların Fenerbahçe lehine diğer takımların aleyhine tezahüratlarda bulunduğunu, bunun üzerine kendisinin Galatasaray’a yönelik küfür ettiğini, ardından ortamdaki tezahüratın değiştiğini, Cumhurbaşkanına hitaben sinkaflı sözleri duyması üzerine tezahüratı kestiğini, bir kamu görevlisi olaran Cumhurbaşkanına hakaret içeren bir eyleminin bulunmadığını söyleyerek suçlamaları kabul etmedi.

"SLOGANA EŞLİK ETMEDİM"

Şüpheli Tolga I. ise, bulundukları restoranın önünde Fenerbahçe ile ilgili tezahürat yapıldığını ve bunlara eşlik ettiğini belirterek, “Mekanın karşısında bulunan masalarda 7-8 kişilik bir grup tarafından Cumhurbaşkanı aleyhine slogan atıldığını hatırlıyorum. Bu hakaret içerikli slogana eşlik etmedim” dedi. Diğer şüpheliler de Cumhurbaşkanına yönelik hakaret içerikli tezahüratta bulunmadıklarını söyledi.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

Şüphelilerin suçtan kurtulmaya yönelik olduğu değerlendirilen savunmalarına itibar edilemeyeceğini belirten savcılık, şüphelilerin sözlerinin eleştiri ve ifade özgürlüğü çerçevesinde değerlendirilemeyeceğini kaydetti. Savcılık, şüphelilerin Türkiye Cumhuriyetini ve Türk Milletinin birliğini temsil eden Cumhurbaşkanlığı makamına ve bu makamı temsil eden Cumhurbaşkanına yönelik 'onur', 'şeref' ve 'saygınlığı' rencide edici nitelikte eylemde bulunduklarını aktardı.

İddianamede, 5 şüphelinin ‘Cumhurbaşkanına Hakaret’ suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 ya kadar hapisle cezalandırılması istendi. İddianame gönderildiği mahkemece kabul edildi. Şüphelilerin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

Kaynak: İHA