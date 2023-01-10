Fransa Milli Futbol Takımı kaptanı Lloris'e veda etti!
Fransız kaleci Hugo Lloris, kaptanlığını yaptığı Fransa Milli Futbol Takımı'ndaki kariyerini noktaladığını açıkladı.
Fransa formasıyla 2018'de dünya, 2021'de de UEFA Uluslar Ligi şampiyonluğu yaşayan 36 yaşındaki file bekçisi, 2022 FIFA Dünya Kupası ve 2016 Avrupa Şampiyonası'nda ise final oynadı.
Lloris, Fransa Milli Takımı'nda en fazla maça çıkan (145 kez) ve en fazla kaptanlık yapan (121) futbolcu unvanlarını elinde tutuyor.
"ZİRVEDE BIRAKMAYI TERCİH ETTİM"
Lloris, Fransız L'Equipe gazetesine yaptığı açıklamada, "Bayrağı nasıl teslim edeceğinizi bilmeniz gereken bir zaman gelir. Düşüşü beklemek yerine zirvede bırakmayı tercih ettim. Eşim ve çocuklarımla daha fazla zaman geçirmeye ihtiyacım olduğunu da hissediyorum" ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA
Son Güncelleme:
Gaziantep FK yönetimi istifa etti Spor 10 Ocak 2023 11:45
New Orleans Pelicans deplasmanda Washington Wizards’a 20 sayı fark attı Spor 10 Ocak 2023 10:48
Portekiz Milli Takımı'nda Martinez dönemi başladı Spor 09 Ocak 2023 17:41
Sergio Agüero yeniden yeşil sahalara dönüyor! Spor 09 Ocak 2023 17:35