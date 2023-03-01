Fenerbahçe'den Kayserispor maçı için açıklama

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Kayserispor ile Fenerbahçe arasında oynanacak müsabakaya Kayseri İl Spor Güvenlik Kurulu tarafından deplasman taraftarının alınmayacağı kararı alınmıştı.

Fenerbahçe de alınan kararla ilgili taraflarına ulaşan tebligatla alakalı bir açıklama yayınladı. İşte sarı-lacivertlilerin açıklaması;

"Türk futbol tarihine adalet yoksunu kara bir leke olarak geçecek kararın tebligatı tarafımıza ulaşmıştır. Kulübümüz her şeye rağmen hukukun üstünlüğüne inanarak, bu karar ile ilgili yürütmeyi durdurma başvurusu yapacaktır."