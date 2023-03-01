Fenerbahçe'den Kayserispor maçı için açıklama

Fenerbahçe, Kayserispor maçına deplasman seyircisi alınmayacağı kararı tebligatının taraflarına ulaştığını belirttiği bir açıklama yayınladı.

Fenerbahçe'den Kayserispor maçı için açıklama

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Kayserispor ile Fenerbahçe arasında oynanacak müsabakaya Kayseri İl Spor Güvenlik Kurulu tarafından deplasman taraftarının alınmayacağı kararı alınmıştı.

Fenerbahçe de alınan kararla ilgili taraflarına ulaşan tebligatla alakalı bir açıklama yayınladı. İşte sarı-lacivertlilerin açıklaması;

"Türk futbol tarihine adalet yoksunu kara bir leke olarak geçecek kararın tebligatı tarafımıza ulaşmıştır. Kulübümüz her şeye rağmen hukukun üstünlüğüne inanarak, bu karar ile ilgili yürütmeyi durdurma başvurusu yapacaktır."

Fenerbahçe'den Kayserispor maçı için açıklama - Resim : 1

Fenerbahçe'den Kayserispor maçı için açıklama - Resim : 2

Mehmet Demirkol: 1-2 sene içinde siyasete girebilirim Mehmet Demirkol: Siyasete girebilirim
Anadolu Efes'in, THY Avrupa Ligi'nde rakibi Panathinaikos Anadolu Efes'in, THY Avrupa Ligi'nde rakibi Panathinaikos
Beşiktaş üyeliğinden ayrılmıştı; Fatih Karagümrük'ten, Devlet Bahçeli açıklaması Fatih Karagümrük'ten, Bahçeli açıklaması
Dünya, sahayı oyuncaklarla donatan Beşiktaş taraftarını konuşuyor Dünya, sahayı oyuncaklarla donatan Beşiktaş taraftarını konuşuyor
Kuş Uçuşu dizisinde başroldü.. Kötü haber geldi Kuş Uçuşu dizisinde başroldü.. Kötü haber geldi
Yalı Çapkını dizisiyle ilgili beklenmedik sonuç! Oyuncuların dili tutuldu Yalı Çapkını dizisiyle ilgili beklenmedik sonuç! Oyuncuların dili tutuldu
ÇOK OKUNANLAR
İstanbul’un ilçe ilçe risk haritası açıklandı: En sağlam ve riskli bölge neresi? İstanbul’un ilçe ilçe risk haritası açıklandı: En sağlam ve riskli bölge neresi?
Son anket: Kılıçdaroğlu 12 puan geriden geldi, Erdoğan'ı farkla geçti Kılıçdaroğlu 12 puan geriden geldi, Erdoğan'ı farkla geçti
Net tarih verildi: Gram altın için korkutan açıklama Net tarih verildi: Gram altın için korkutan açıklama
Jeoloji profesörü 4 il için uyarıda bulundu: 'Biz depremden kurtulamayız' Jeoloji profesörü 4 il için uyarıda bulundu: 'Biz depremden kurtulamayız'
EYT tamam, sırada başvuru var: İşte tüm detaylar ve adım adım başvuru rehberi! EYT tamam, sırada başvuru var: İşte tüm detaylar ve adım adım başvuru rehberi!