Anadolu Efes'in, THY Avrupa Ligi'nde rakibi Panathinaikos
Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 26. haftasında yarın Yunanistan'ın Panathinaikos ekibine konuk olacak.
Anadolu Efes Basketbol Takımı ile Panathinaikos arasında, OAKA Arena'da oynanacak mücadele Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak.
Lacivert-beyazlı ekip geride kalan 24 maçta 12 galibiyet ve 12 yenilgi alarak ligde 11. sırada bulunuyor. Yunanistan temsilcisi Panathinaikos 25 maçta 8 galibiyet ve 17 yenilgiyle 18 takımlı ligde 16. sırada yer alıyor.
Ev sahibi ekip ligde çıktığı son 4 maçta da sahadan yenilgiyle ayrıldı. Yeşil-beyazlılar bu mücadelelerde deplasmanda Real Madrid'e 83-68, rakip sahada Baskonia'ya 95-90, iç sahada Valencia'ya 92-91 ve son maçında deplasmanda EA7 Emporio Armani Milan'a 78-76 kaybetti.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından iç sahadaki Real Madrid maçı ertelenen Anadolu Efes, ardından deplasman maçında Fransız ekibi ASVEL'i 90-89 mağlup etti. İki takımın sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan mücadelesini Anadolu Efes 88-69 kazanmıştı.
Kaynak: AA