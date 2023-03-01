Anadolu Efes'in, THY Avrupa Ligi'nde rakibi Panathinaikos

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 26. haftasında yarın Yunanistan'ın Panathinaikos ekibine konuk olacak.

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Anadolu Efes'in, THY Avrupa Ligi'nde rakibi Panathinaikos

Anadolu Efes Basketbol Takımı ile Panathinaikos arasında, OAKA Arena'da oynanacak mücadele Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak.

Lacivert-beyazlı ekip geride kalan 24 maçta 12 galibiyet ve 12 yenilgi alarak ligde 11. sırada bulunuyor. Yunanistan temsilcisi Panathinaikos 25 maçta 8 galibiyet ve 17 yenilgiyle 18 takımlı ligde 16. sırada yer alıyor.

Ev sahibi ekip ligde çıktığı son 4 maçta da sahadan yenilgiyle ayrıldı. Yeşil-beyazlılar bu mücadelelerde deplasmanda Real Madrid'e 83-68, rakip sahada Baskonia'ya 95-90, iç sahada Valencia'ya 92-91 ve son maçında deplasmanda EA7 Emporio Armani Milan'a 78-76 kaybetti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından iç sahadaki Real Madrid maçı ertelenen Anadolu Efes, ardından deplasman maçında Fransız ekibi ASVEL'i 90-89 mağlup etti. İki takımın sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan mücadelesini Anadolu Efes 88-69 kazanmıştı.

Kaynak: AA

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