Fenerbahçe'den Eda ve Safronova'nın Sağlık Durumuna İlişkin Açıklama

Kulüpten yapılan açıklamada, "Sporcularımızdan Kaptan Eda Erdem, yapılan muayene ve tetkikleri sonrasında tespit edilen sol ayak bileği dış yan bağ zorlanması ve eklem içi ödem nedeniyle, Liza Safronova ise geçirdiği üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle Galatasaray Daikin ile bugün oynayacağımız müsabakada, tedbir amaçlı dinlendirileceklerdir. Tedavileri devam eden sporcularımıza geçmiş olsun diyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA