Sivaspor-Fenerbahçe Maçının Biletlerinin Satışı Başladı

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Sivasspor, Fenerbahçe’yi evinde ağırlayacak. Bu kapsamda oynanacak maçın biletleri satışa sunuldu.

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Sivaspor-Fenerbahçe Maçının Biletlerinin Satışı Başladı

Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında Sivasspor, 13 Nisan Pazar günü saat 19.00'da Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Dört gün sonra oynanacak müsabakanın biletleri de satışa sunuldu.

Şampiyonluk yolunda Fenerbahçe için kritik öneme sahip olan bu maçta VIP Alt Tribün biletleri 588 lira, Maraton Alt ve Üst tribünün biletleri 258 lira, Osman Seçilmiş Güney Alt ve Üst tribünü 158 lira ve Şeyda Yılmaz Kadın tribünü 158 liradan satışa sunulacak.

Kaynak: İHA

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