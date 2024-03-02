Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Turkish Airlines EuroLeague 2023-24 sezonu 27. hafta maçında İspanyol ekibi Baskonia Vitoria-Gasteiz'i konuk etti.

Karşılaşmayı 111-96 kazanan Fenerbahçe, EuroLeague'deki 16. galibiyetine imza attı.

FENERBAHÇE'DEN 1 MAÇTA 4 REKOR

Ayrıca Baskonia karşılaşması, Fenerbahçe'nin en çok sayı attığı EuroLeague maçı oldu. Bu sezon Maccabi maçında 109 sayıya ulaşan Fenerbahçe, Baskonia karşısında kaydettiği 111 sayıyla bu rekorunu 2 sayı daha geliştirdi. Fenerbahçe, 2019'da Alba Berlin, 2021'de Khimki ve 2022'de Panathinaikos karşısında ise 107 sayı kaydetmişti.

FENERBAHÇE'DEN ASİST REKORU

Öte yandan Fenerbahçe, tarihinde en çok asist yaptığı EuroLeague maçını da oynadı. 28 Ocak 2021 yılında Khimki karşısında 29 asistle oynayan Fenerbahçe, bu maçta kaydettiği 32 asistle bu alandaki rekorunu da güncelledi.

FENERBAHÇELİ NİCK CALATHES, REKORA ORTAK OLDU

Fenerbahçe'nin oyuncusu Nick Calathes ise, Baskonia karşısında çaldığı iki topla 434 top çalma istatistiğine ulaştı ve bu alanda EuroLeague'de tüm zamanların lideri unvanını Dimitris Diamantidis ile paylaştı.

FENERBAHÇE'DEN ÜÇLÜK ŞOV

Ayrıca 19 üçlük isabeti bulan Fenerbahçe, tarihinde en çok üçlük bulduğu ikinci maçı geride bıraktı.

FENERBAHÇE-BASKONİA KARŞILAŞMASINDAN NOTLAR

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Robert Lottermoser, Tomislav Hordov, Arturas Sukys

Fenerbahçe Beko: Calathes 11, Dorsey 4, Noua 7, Hayes-Davis 19, Sertaç Şanlı 8, Motley 11, Biberovic 17, Sestina 14, Guduric 13, Wilbekin 1, Papagiannis 6

Başantrenör: Sarunas Jasikevicius

Baskonia: Marinkovic 18, Miller-McIntyre 8, Diez 15, Costello 9, Moneke 14, Howard 4, Kotsar 2, Sedekerskis 9, Theodore 11, Rogkavopoulos 6

Başantrenör: Dusko Ivanovic

1. Periyot: 32-34 (Baskonia lehine)

Devre: 55-54 (Fenerbahçe lehine)

3. Periyot: 78-78

Maç Sonucu: 111-96 (Fenerbahçe lehine)

Ayrıca Fenerbahçe'de 11 sayı 12 asistle oynayan Nick Calathes double double yaptı. Nigel Hayes-Davis kaydettiği 19 sayıyla maçın skoreri olurken; Tarık Biberovic 17, Nathan Sestina 14, Marko Guduric 13, Johnathan Motley de 11 sayıyla galibiyete önemli katkı verdi.

Kaynak: Gerçek Gündem