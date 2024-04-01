Fenerbahçe'de tarihi genel kurul öncesi Başkan Ali Koç futbolcularla görüştü: 'Tüm cephelerde mücadele' vurgusu

Tarihi genel kurula 1 gün kala Fenerbahçe Başkanı Ali Koç futbolcularla bir araya geldi.

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Fenerbahçe'de tarihi genel kurul öncesi Başkan Ali Koç futbolcularla görüştü: 'Tüm cephelerde mücadele' vurgusu

Olaylı Trabzonspor maçı sonrası Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, tarihi genel kurula çağrı yapmış ve bu genel kurulda, ligden çekilmenin de gündeme geleceğini duyurmuştu.

Yarın yapılacak olan genel kurul öncesi, sarı-lacivertli ekibin başkanı Ali Koç, teknik direktör İsmail Kartal ve futbolcularla görüştü.

'TÜM CEPHELERDE MÜCADELE' VURGUSU

Görüşmeye ilişkin Fenerbahçe’den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Başkanımız Ali Y. Koç ve Yönetim Kurulumuz, Fenerbahçe Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde Profesyonel Futbol A Takımımızla bir araya geldi.

Futbolcularımıza 2 Nisan Salı günü gerçekleştirilecek Olağanüstü Genel Kurul’da alınması beklenen muhtemel kararları anlatan Başkanımız, oyuncularımıza kişisel fikirlerini sordu.

Takım Kaptanlarımız Edin Dzeko, Dusan Tadic, Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Kahveci Başkanımızın konuşmasından sonra görüşlerini ifade ederken;

Fenerbahçe futbol takımına sahada ve saha dışında yapılan tüm haksızlıkların farkında olduklarını söyleyen oyuncular, Takım olarak Trabzon deplasmanından daha güçlü ve kenetlenmiş bir takım olarak döndüklerini, tüm cephelerde sonuna kadar mücadele etmek istediklerini Başkanımız Ali Y. Koç ve Yönetim Kuruluna ilettiler.

Takımın karakterli, duruşu olan ve aidiyeti yüksek tavrı için oyuncuları ile gurur duyduğunu ifade eden Başkanımız Ali Y. Koç; 2 Nisan tarihinde alınacak kararlar doğrultusunda hiçbir şey yapmama gibi bir durumun ihtimal dahilinde olmadığını açıkladı.

Teknik Direktörümüz İsmail Kartal da toplantıda oyuncularımıza hitaben daha önce tarih boyunca pek çok olay yaşandığını ve kendisinin Fenerbahçe’de olduğu dönemde de şampiyonluğun ellerinden çalındığını söyledi."

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