Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık: 2. Lig takımına imza attı

Fenerbahçe'de forma giyen 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Efekan Karayazı, Avusturya 2. Lig takımı FAC Wien'e 1 yıllığına kiralandı.

Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık: 2. Lig takımına imza attı

Fenerbahçe'nin 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Efekan Karayazı, Avusturya 2. Lig takımı FAC Wien'e kiralandı. Avusturya kulübünden yapılan açıklamada, Efekan'ın 1 yıllığına kiralık olarak transfer edildiği duyuruldu.

LUKAS FISCHER: BÜYÜK MUTLULUK DUYUYORUZ

FAC Wien Genel Müdürü Lukas Fischer, Avusturya doğumlu futbolcunun sözleşme imzalamasından memnun olduklarını belirterek, "Efekan'ı bir yıllığına FAC'da ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Avusturya'nın en büyük genç yeteneklerinden biri ve Fenerbahce'de ilgi gördü. Genç kariyerinde bir sonraki gelişim adımlarını bizimle birlikte atabileceğine inanıyoruz." diye konuştu.

EFEKAN KARAYAZI: BENİM İÇİN HARİKA BİR FIRSAT

Efekan ise imza töreninde yaptığı açıklamada, "Gelecek sezon FAC'da kendimi kanıtlama fırsatına sahip olduğum için çok mutluyum. Bu transfer benim daha fazla gelişmem ve becerilerimi yeni bir ortamda sergilemem için harika bir fırsat. Yeni takım arkadaşlarımla tanışmayı ve mavi-beyazlı takımda oynamayı sabırsızlıkla bekliyorum." ifadelerini kullandı.

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