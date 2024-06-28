Dursun Özbek'ten transfer açıklaması: Oğuz Aydın ve Batshuayi...

Galatasaray Kulübü ile Puma arasında forma sponsorluğunu içeren iş birliği anlaşması Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park’ta gerçekleşti.

Sponsorluk anlaşması için yapılan törende konuşan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, transfer sürecine ilişkin bilgi verdi.

Özbek’in açıklamaları şöyle:

"Hedefimiz 25. şampiyonluk ve 5. yıldız. PUMA'nın 5 yıldızlı formalar için hazırlıklara başladığını düşünüyorum. Şimdiden bu tasarımları görmek için sabırsızlanıyorum. Takımın omurgasını korumayı düşünüyoruz. Herhangi bir oyuncumuz ile ilgili teklif gelmedi. Çok çetin bir sezon olacak. Güç kaybetmeyi düşünmüyoruz. Aksine takımı daha da güçlendireceğiz.

‘KULÜP İÇİN EN İYİSİNİ ALMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ’

Bu benim 5 veya 6. transfer dönemim. Transferde beklentiler var. En iyi transferleri yapmak ve en kuvvetli takımı kurmak hedefimiz. Baskı demek yerine, iyi incelemek ve iyi karar vermek gereken bir konu diye düşünüyorum. Attığınız imza sizi bağlıyor. Kulübün ekonomik düzeyinin de dikkate alınması lazım. Bunu yanlış anlamasınlar, transfer yapmayacağız gibi bir ifade olarak söylemiyorum. Çok iyi transfer ekibimiz var. Kulüp için en iyisini almak için çalışıyoruz. Ancak transferde dediğim şeyleri de gözden kaçırmamalıyız.

OĞUZ AYDIN VE MICHY BATSHUAYI AÇIKLAMASI

Oğuz Aydın iyi bir futbolcu. Gündemimizde olabilecek bir futbolcu. Şu anda söyleyeceklerim bundan ibaret. Michy Batshuayi'nin nesini sordun, anlamadım. Bu sorular transferin maliyetini etkiliyor. Transfer açıklamalarımızı genelde bittikten sonra yapıyoruz.”

Kaynak: Gerçek Gündem