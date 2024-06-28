Fenerbahçe, yeni transferini resmen açıkladı

Fenerbahçe Beko, Maccabi Tel Aviv'den transfer ettiği Bonzie Colson ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe, yeni transferini resmen açıkladı

Geçtiğimiz sezon EuroLeague’de Final Four’a kalan, Türkiye Kupası ve Türkiye Ligi’nde şampiyon olan Fenerbahçe Beko, transfer harekatını sürdürüyor.

Daha önce Devon Hall ve Nicolo Melli'yi açıklayan Fenerbahçe, Bonzie Colson'ı da transfer ettiğini duyurdu.

Fenerbahçe, Maccabi Tel Aviv'den transfer ettiği oyuncu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe, yeni transferini resmen açıkladı - Resim : 1

Colson, Türkiye'de daha önce Karşıyaka ve Darüşafaka formaları da giymişti.

ABD’li forvet, bu sezon EuroLeague’de 12.6 sayı, 5.3 ribaund, 0.6 asist, 0,4 blok 1.3 top çalma ve 14.0 verimlilik puanının altına imza attı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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