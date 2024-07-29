Fenerbahçe'de Konu Ayrılacaklar: Mourinho 5 İsmin Üzerini Çizdi

Transfer sezonuna bomba gibi bir giriş yapan Fenerbahçe’de takımdan ayrılacak oyuncular da merak konusu oldu. Teknik direktör Jose Mourinho’nun 5 futbolcunun üzerini çizdiği bildirildi.

Portekizli teknik adam, takıma katıldığında kalması yönünde fikir sahibi olduğu Emre Mor konusunda kararını değiştirdi. Emre Mor’un disiplinsiz davranışları Mourinho’nun kararında etkili oldu.

Öte yandan, Miha Zajc ve Miguel Crespo ile de yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. İki futbolcunun da Süper Lig’in çiçeği burnunda ekibi Göztepe’nin radarına girdiği belirtilirken, Luan Peres için de gelen tekliflerin değerlendirileceği bildirildi.

NTV Spor’da yer alan habere göre, sarı-lacivertlilerin geçen sezon 15 milyon Euro bedelle transfer ettiği Cengiz Ünder’e de kapı göründü. Cengiz’in Napoli'ye satılması ve bu satıştan 15 milyon Euro hedeflendiği bildirildi.