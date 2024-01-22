Fenerbahçe'de Fred şoku: En az 1 ay yok

Fenerbahçe'de kadronun vazgeçilmez ismi Fred'in en az 1 ay süreyle sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Son Güncelleme:
Fenerbahçe'de Fred şoku: En az 1 ay yok

Fenerbahçe'nin Trendyol Süper Lig'de Yılport Samsunspor ile oynadığı maçta sakatlanan Brezilyalı futbolcu Fred, en az bir ay sahalardan uzak kalacak.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, yaşadığı sakatlık nedeniyle maça devam edemeyen Brezilyalı futbolcunun Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülenmesinin gerçekleştirildiği belirtilerek, "Yapılan tetkikler çerçevesinde sağ bacak uyluk ön bölgesinde tendonda yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisine hemen başlanılmıştır." denildi.

Fred'in sakatlığı nedeniyle 4-6 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

Kaynak: AA

Etiketler
Fred Fenerbahçe Sakatlık Süper Lig Samsunspor
Son Güncelleme:
Sadece İzmirlilerin bildiği 5 şey! Öğrenenler çok ama çok şaşırıyor... Sadece İzmirlilerin bildiği 5 şey! Öğrenenler çok ama çok şaşırıyor...
Fenerbahçe'den sakatlıklar sonrası sürpriz forvet transferi Fenerbahçe'den sakatlıklar sonrası sürpriz forvet transferi
Show TV herkesi çileden çıkardı! Sevilen dizi apar topar ekrandan alındı Show TV herkesi çileden çıkardı! Sevilen dizi apar topar ekrandan alındı
Ziraat Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu Ziraat Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu
ÇOK OKUNANLAR
Emekli kök maaşı değişiyor: Hesaplamalar başladı Emekli kök maaşı değişiyor
En zeki burçlar belli oldu! Bakın listenin başında hangi burç var... En zeki burçlar belli oldu!
Laf taşımayı hobi haline getirmişler: En dedikoducu 5 burç açıklandı En dedikoducu 5 burç açıklandı
İstanbul'da son anket: Ekrem İmamoğlu - Murat Kurum yarışında durum bıçak sırtı Ekrem İmamoğlu - Murat Kurum yarışında durum bıçak sırtı
Kürt seçmen anketi: 'DEM Parti, İstanbul'da aday çıkarmalı' diyenlerin favori ismi belli oldu 'DEM Parti, İstanbul'da aday çıkarmalı' diyenlerin favori ismi belli oldu