Fenerbahçe kupada 18. final için sahada

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde 0-0'ın rövanşında yarın Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacak Fenerbahçe, 18. finali için sahaya çıkacak.

Fenerbahçe kupada 18. final için sahada

Ziraat Türkiye Kupası'nda daha önce 6 kez mutlu sona ulaşan sarı-lacivertliler, 11 kez ise finalde kaybetmenin üzüntüsünü yaşadı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda son finalini 5 sezon önce oynayan Fenerbahçe, Akhisarspor'a mağlup olarak kupa sevinci yaşayamamıştı.

SON 19 SEZONDA 9. FİNAL İÇİN SAHADA

Fenerbahçe, rakibini geçmesi durumunda son 19 sezonda 9. kez final heyecanı yaşayacak.

Sarı-lacivertliler, geride kalan 18 sezonda 2004-2005, 2005-2006, 2008-2009, 2009-2010, 2011-2012, 2012-2013, 2015-2016 ve 2017-2018 sezonlarında 8 defa final oynama başarısı gösterdi.

Fenerbahçe, bu finallerden sadece 2'sinde mutlu sona ulaşabildi.

Fenerbahçe, bu sezon Demir Grup Sivasspor'a hiç boyun eğmedi.

Sarı-lacivertliler, rakibiyle ligde oynadığı maçları sahasında 1-0, deplasmanda ise 3-1 kazandı.

İki takım arasında kupada Sivas'ta oynanan müsabaka ise golsüz sona erdi.

FİNALLERİ

Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'nda final oynadığı 17 sezon şunlar:

Sezon Takımlar Sonuç
2017-2018 Akhisarspor-Fenerbahçe 3-2
2015-2016 Galatasaray-Fenerbahçe 1-0
2012-2013 Fenerbahçe-Trabzonspor 1-0
2011-2012 Fenerbahçe-Bursaspor 4-0
2009-2010 Trabzonspor-Fenerbahçe 3-1
2008-2009 Beşiktaş-Fenerbahçe 4-2
2005-2006 Beşiktaş-Fenerbahçe 3-2
2004-2005 Galatasaray-Fenerbahçe 5-1
2000-2001 Gençlerbirliği-Fenerbahçe 1-1 (6-3 Pen.)
1995-1996 Galatasaray-Fenerbahçe 1-0, 1-1
1988-1989 Beşiktaş-Fenerbahçe 1-0, 2-1
1982-1983 Fenerbahçe-Mersin İdman Yurdu 2-1, 2-0
1978-1979 Fenerbahçe-Altay 1-2, 2-0
1973-1974 Fenerbahçe-Bursaspor 0-1, 3-0
1967-1968 Fenerbahçe-Altay 2-0, 0-1
1964-1965 Galatasaray-Fenerbahçe 0-0, 1-0
1962-1963 Galatasaray-Fenerbahçe 2-1, 2-1

Kaynak: AA

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