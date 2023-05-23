LeBron'un performansı yetmedi... Lakers'ı 4-0'la geçen Denver, tarihinde ilk kez NBA finalinde!

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers'ı 113-111 yenerek Batı Konferansı final serisini 4-0 kazanan Denver Nuggets, tarihinde ilk kez NBA finaline yükseldi.

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LeBron'un performansı yetmedi... Lakers'ı 4-0'la geçen Denver, tarihinde ilk kez NBA finalinde!

NBA play-off'larına tek karşılaşmayla devam edildi. Batı Konferansı'nda normal sezonun lideri Nuggets, 3-0 üstünlük sağladığı serinin 4. maçında Lakers'a konuk oldu.

Nuggets'ın all-star yıldızı Nikola Jokic, 30 sayı, 14 ribaunt, 13 asistle "triple double" yaparak takımını sırtladı. 28 yaşındaki Sırp pivot, 8 kezle NBA tarihinde bir play-off'ta en çok "triple double" yapan oyuncu olmayı başardı. Jokic ayrıca, konferans finalinin en değerli oyuncusu (MVP) ödülünü de kazandı.

Michael Porter'ın 15 sayı, 10 ribauntla "double double" yaptığı Nuggets'ta, Jamal Murray 25, Aaron Gordon 22 sayı kaydetti.

Lakers'ta 48 dakika parkede kalan LeBron James'in 40 sayı, 10 ribaunt, 9 asistlik performansı galibiyete yetmedi. Anthony Davis, 21 sayı, 14 ribaunt, Austin Reaves de 17 sayıyla maçı tamamladı.

Nuggets, finalde Boston Celtics-Miami Heat eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Heat'in seride 3-0 üstünlüğü bulunuyor.

Kaynak: AA

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