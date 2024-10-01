Fenerbahçe ve Galatasaray Avrupa'da İlk 10'da

Galatasaray ve Fenerbahçe, sosyal medya platformu X'teki takipçi sayılarında Avrupa'daki spor kulüpleri arasında ilk 10'da yer aldı.

Takipçi sayısı sıralamasında, ilk 10 da Avrupa'nın 5 büyük futbol ligi kabul edilen İngiltere Premier Lig, İspanya LaLiga, İtalya Serie A, Almanya Bundesliga ve Fransa Ligue 1 ekiplerinin yanında Galatasaray ve Fenerbahçe de yer aldı.

Galatasaray, X platformunda Avrupa genelinde en fazla takipçisi olan spor kulüpleri sıralamasında 8. sırada bulunurken Fenerbahçe ise 10. basamakta yer aldı.

En fazla X takipçi sayısı olan ilk 10 Avrupa takımı arasında 5 İngiliz, 2'şer Türk ve İspanyol ile 1 Fransız takımı bulunuyor.

X'te 12 milyondan fazla takipçisi olan 10 Avrupa spor kulübü sırasıyla, Real Madrid, Barcelona, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Arsenal, Manchester City, Galatasaray, PSG ve Fenerbahçe'den oluşuyor.

Avrupa'daki spor kulüpleri arasında X'te 15 milyon takipçi sayısını geçen 9 kulüp bulunurken bu ekipler arasındaki tek Türk kulübü ise Galatasaray.

Galatasaray, X'te 15,6 milyon, Fenerbahçe ise 13,2 milyon takipçiye sahip durumda.

DÖRT BÜYÜKLERDE DURUM

Bu platformda 3,5 yıllık bir değerlendirme dikkate alındığında Galatasaray, takipçi sayısını 9,8 milyondan 15,6 milyona; Fenerbahçe, 8 milyondan 13,2 milyona; Beşiktaş, 4,5 milyondan 6 milyona ve Trabzonspor ise 1,8 milyondan 2,1 milyona yükseltti.

Dört büyüklerin 3,5 yıl öncesine kıyasla X takipçi sayısı şu şekilde:

Sıra Takım X takipçisi (milyon) (Mart 2021) X takipçisi (milyon) (Ekim 2024) 1 Galatasaray 9,8 15,6 2 Fenerbahçe 8 13,2 3 Beşiktaş 4,5 6 4 Trabzonspor 1,8 2,1

AVRUPA KULÜPLERİ ARASINDA DURUM

Avrupa'da 13 milyondan fazla X takipçisi olan 10 spor kulübü:

Sıra Takım Ülke X takipçisi (milyon) 1 Ekim 2024 1 Real Madrid İspanya 51,6 2 Barcelona İspanya 49,1 3 Manchester United İngiltere 38,2 4 Chelsea İngiltere 25,9 5 Liverpool İngiltere 24,5 6 Arsenal İngiltere 22,4 7 Manchester City İngiltere 17,7 8 Galatasaray Türkiye 15,6 9 PSG Fransa 15,1 10 Fenerbahçe Türkiye 13,2

Kaynak: AA