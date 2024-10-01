Fenerbahçe ve Galatasaray Avrupa'da İlk 10'da
Sosyal medya platformu X'te takımların takipçi sıraları belli oldu. Dünya devlerinin yer aldığı listede Galatasaray ve Fenerbahçe de ilk 10'da yer aldı.
Galatasaray ve Fenerbahçe, sosyal medya platformu X'teki takipçi sayılarında Avrupa'daki spor kulüpleri arasında ilk 10'da yer aldı.
Takipçi sayısı sıralamasında, ilk 10 da Avrupa'nın 5 büyük futbol ligi kabul edilen İngiltere Premier Lig, İspanya LaLiga, İtalya Serie A, Almanya Bundesliga ve Fransa Ligue 1 ekiplerinin yanında Galatasaray ve Fenerbahçe de yer aldı.
Galatasaray, X platformunda Avrupa genelinde en fazla takipçisi olan spor kulüpleri sıralamasında 8. sırada bulunurken Fenerbahçe ise 10. basamakta yer aldı.
En fazla X takipçi sayısı olan ilk 10 Avrupa takımı arasında 5 İngiliz, 2'şer Türk ve İspanyol ile 1 Fransız takımı bulunuyor.
X'te 12 milyondan fazla takipçisi olan 10 Avrupa spor kulübü sırasıyla, Real Madrid, Barcelona, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Arsenal, Manchester City, Galatasaray, PSG ve Fenerbahçe'den oluşuyor.
Avrupa'daki spor kulüpleri arasında X'te 15 milyon takipçi sayısını geçen 9 kulüp bulunurken bu ekipler arasındaki tek Türk kulübü ise Galatasaray.
Galatasaray, X'te 15,6 milyon, Fenerbahçe ise 13,2 milyon takipçiye sahip durumda.
DÖRT BÜYÜKLERDE DURUM
Bu platformda 3,5 yıllık bir değerlendirme dikkate alındığında Galatasaray, takipçi sayısını 9,8 milyondan 15,6 milyona; Fenerbahçe, 8 milyondan 13,2 milyona; Beşiktaş, 4,5 milyondan 6 milyona ve Trabzonspor ise 1,8 milyondan 2,1 milyona yükseltti.
Dört büyüklerin 3,5 yıl öncesine kıyasla X takipçi sayısı şu şekilde:
|
Sıra
|
Takım
|
X takipçisi
(milyon)
(Mart 2021)
|
X takipçisi
(milyon)
(Ekim 2024)
|
1
|
Galatasaray
|
9,8
|
15,6
|
2
|
Fenerbahçe
|
8
|
13,2
|
3
|
Beşiktaş
|
4,5
|
6
|
4
|
Trabzonspor
|
1,8
|
2,1
AVRUPA KULÜPLERİ ARASINDA DURUM
Avrupa'da 13 milyondan fazla X takipçisi olan 10 spor kulübü:
|
Sıra
|
Takım
|
Ülke
|
X takipçisi (milyon)
1 Ekim 2024
|
1
|
Real Madrid
|
İspanya
|
51,6
|
2
|
Barcelona
|
İspanya
|
49,1
|
3
|
Manchester United
|
İngiltere
|
38,2
|
4
|
Chelsea
|
İngiltere
|
25,9
|
5
|
Liverpool
|
İngiltere
|
24,5
|
6
|
Arsenal
|
İngiltere
|
22,4
|
7
|
Manchester City
|
İngiltere
|
17,7
|
8
|
Galatasaray
|
Türkiye
|
15,6
|
9
|
PSG
|
Fransa
|
15,1
|
10
|
Fenerbahçe
|
Türkiye
|
13,2
Kaynak: AA