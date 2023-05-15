Fenerbahçe-Trabzonspor maçının hakemi belli oldu

Süper Lig'in 34. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe-Trabzonspor maçının hakemi belli oldu.

Fenerbahçe-Trabzonspor maçının hakemi belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de 34. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

Yarın:

17.00 Demir Grup Sivasspor-Kasımpaşa: Ali Şansalan

20.00 Corendon Alanyaspor-Arabam.com Konyaspor: Çağdaş Altay

20.00 İstanbulspor-Galatasaray: Tugay Kaan Numanoğlu

17 Mayıs Çarşamba:

17.00 Medipol Başakşehir-HangiKredi Ümraniyespor: Burak Pakkan

20.00 MKE Ankaragücü-Fraport TAV Antalyaspor: Ümit Öztürk

20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Adana Demirspor: Kadir Sağlam

18 Mayıs Perşembe:

20.00 Fenerbahçe-Trabzonspor: Abdulkadir Bitigen

Kaynak: AA

Etiketler
süper lig Fenerbahçe Trabzonspor Galatasaray
Aceleniz varsa pilavı böyle pişirebilirsiniz; Çok daha hızlı pişiyor Aceleniz varsa pilavı böyle pişirebilirsiniz; Çok daha hızlı pişiyor
Eklenince kemik suyu çorbasını daha çok lezzetlendiren baharat! Şifası da artıyor Eklenince kemik suyu çorbasını daha çok lezzetlendiren baharat! Şifası da artıyor
Galatasaray, İstanbulspor maçı hazırlıklarını sürdürdü Galatasaray, İstanbulspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Son NBA finalisti Celtics adını konferans finaline yazdırdı Son NBA finalisti Celtics adını konferans finaline yazdırdı
ÇOK OKUNANLAR
81 ilde 600 milletvekilinin tam listesi: İşte il il Meclis'e giren isimler 81 ilde 600 milletvekilinin tam listesi...
Oyuncu, müzisyen, gazeteci... İşte Meclis'e giren ünlü isimler İşte Meclis'e giren ünlü isimler
Milletvekili seçilemediler... İşte Meclis'e giremeyen ünlü isimler Milletvekili seçilemediler... İşte Meclis'e giremeyen ünlü isimler
10 genel başkan Meclis'e girdi: Destici ve Özdağ giremedi 10 genel başkan Meclis'e girdi
Gazeteler 14 Mayıs'ı hangi manşetlerle gördü? Gazeteler seçimleri hangi manşetlerle gördü?