Galatasaray, İstanbulspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Süper Lig’in 34. haftasında İstanbulspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Galatasaray, İstanbulspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde topla ısınmayla başlayan Galatasaray'ın idmanı, üç grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, savunma ve hücum çalışmasıyla sona erdi.

Sarı-kırmızılılar, yarın saat 18.00’de yapacağı idmanla İstanbulspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

Kaynak: İHA

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