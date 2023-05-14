Galatasaray, İstanbulspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde topla ısınmayla başlayan Galatasaray'ın idmanı, üç grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, savunma ve hücum çalışmasıyla sona erdi.

Sarı-kırmızılılar, yarın saat 18.00’de yapacağı idmanla İstanbulspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

Kaynak: İHA