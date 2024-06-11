Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho o ismi mutlaka kadroda istiyor!

Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho'nun, Ferdi Kadıoğlu'nun mutlaka kadroda tutulmasını istediği belirtildi.

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Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho o ismi mutlaka kadroda istiyor!

Fenerbahçe’de tarihi başkanlık seçimi geride kalırken, teknik direktörlük görevine gelmesiyle büyük heyecan yaratan Jose Mourinho’nun kafasındaki kadro planı da şekillenmeye başladı.

Usta teknik adamın yönetime sunduğu raporda, Ferdi Kadıoğlu’na dikkat çektiği bildirildi.

Kadroda bulunan oyuncularla ilgili raporunu yönetime veren Mourinho’nun Kadıoğlu’na ayrı bir parantez açtığı iddia edilirken, Ferdi Kadıoğlu'nun ne olursa olsun kalması gerektiğini belirttiği bildirildi.

Ferdi Kadıoğlu geçen sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 51 maçta 3 gol ve 5 asistlik katkı sağlamıştı.

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