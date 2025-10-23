Fenerbahçe – Stuttgart Maçının İlk 11’i Belli Oldu

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Stuttgart'ı konuk edecek.

Fenerbahçe – Stuttgart Maçının İlk 11’i Belli Oldu
Avrupa arenasında kritik bir mücadeleye çıkacak olan Fenerbahçe, Almanya temsilcisi Stuttgart ile karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadele, Chobani Stadı’nda saat 19.45’te başlayacak. Karşılaşmayı Danimarkalı hakem Jakob Kehlet yönetecek. Kehlet’in yardımcılıklarını Lars Hummelgaard ve Wollenberg Rasmussen üstlenecek.

FENERBAHÇE’DE İLK 11 BELLİ OLDU

Teknik direktörünün tercihiyle Fenerbahçe sahaya güçlü bir kadroyla çıkıyor. Sarı-lacivertliler sahaya şu isimlerle çıkacak:

Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail, Alvarez, Nene, Asensio, Kerem ve En Nesyri.

Fenerbahçe’de gözler özellikle orta sahada Alvarez’in performansında ve hücum hattında En Nesyri’nin gol katkısında olacak.

STUTTGART’TA HEDEF SÜRPRİZ

Ev sahibi Stuttgart ise güçlü rakibi karşısında sahaya şu kadroyla çıkıyor:
Nübel, Assignon, Jaquez, Chabot, Hendriks, Atakan, Stiller, Bouanani, Tomas, Mittelstadt ve El Khannous.

Alman temsilcisi, iç saha avantajını kullanarak Fenerbahçe karşısında galibiyet arayacak.

Kaynak: Haber Merkezi

